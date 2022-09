A Bácsalmási PVSE a Mezőtúr magabiztos legyőzése után nagyon nehéz derbire készülhetett Szarvason a dél-keleti csoportban, ahol tavaly kikapott Dankó Ervin együttese. A két csapat most is nagyon izgalmas és szoros csatát vívott egymással, melyet végül egy utolsó másodpercekben szerzett góllal nyert meg idegenben 29–28-ra a Bácsalmás.

– Az igazság az, hogy abszolút nem számoltam ezzel a két ponttal a bajnokság előtt – mondta Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE trénere. – Tavalyi szezonban kikaptunk tavasszal Szarvason, és akkor sokkal egységesebbek voltunk már, mint most, a szezon elején. Óriási öröm nekünk ez a győzelem. A szív diadala volt, mert tényleg szívvel is játszottunk végig. Folyamatosan változott az eredmény, hol a Szarvas, hol mi vezettünk, aztán az utolsó másodpercben szereztük tulajdonképpen a győztes gólt. Ennél nehezebb lett volna katartikusabb végjátékot írni. Ez plusz kettő pont igazából nekünk a bajnokságban, bízom benne, hogy meg is tudjuk majd becsülni.

A Bácsalmás a következő körben a szintén hibátlan Békéscsabát fogadja majd, ahol megint megpróbál csodát tenni a PVSE.

– Nehéz mérkőzés lesz, mert a fő különbség az edzésszám a klubok között. Nekünk heti három van, míg Békéscsabán mondjuk tíz, emellett több fronton is meccsben vannak a játékosok.

A kérdés az lesz, mit tudunk tenni a helyzet ellen. A gyors lerohanások döntőek lehetnek, hogy ilyen játékhelyzetből ki tud több gólt szerezni – tekintett előre Dankó Ervin a következő kemény derbire.

Szintén a dél-keleti csoportban szerezte meg idei első sikerét a Mizse KC, mely Szegeden nyert 30–22-re, így első pontjait gyűjtötte be Hollós Máté együttese. A férfi bajnokságban szintén győzelemnek örülhetett a Lajosmizse, hiszen a címvédő A Tökölt gyűrte le hazai pályán 31–29-re a déli csoportban. A Mizséhez hasonlóan hibátlan maradt ebben a csoportban a KTE U23-as gárdája is, mely Szigetszentmiklóson nyert 30–25-re, míg a Kiskunmajsa a TFSE-vel játszott otthon 29–29-es döntetlent. A dél-nyugati csoportban a Kalocsai KC Nagyatádon (30–23), míg a Kiskőrös Siklóson (30–27) kapott ki.

A női bajnokságok megyei érdekeltésgű programja

09.24. szombat: Bácsalmási PVSE–Békéscsabai ENKSE U22 16 óra, Mizse KC–CZ Gyulasport 18 óra.

A férfi bajnokságok megyei érdekeltségű programja:

09.24. szombat: Dabas KC U23–Kiskunmajsai KC 15 óra, Kalocsai KC–MK Pelikán Siklós KC 18 óra, Kiskőrösi KSK–Hőgyészi SC 18 óra.

09.25. vasárnap: KTE U23–Mizse KC 16 óra.