Rencsár József júliusban ült le a Kunfehértó kispadjára.

– Nem tagadom, soha nem hálás dolog éppen egy bajnoki címet nyert csapatot átvenni, de meg természetesen nem ijedtem a felkéréstől. A csapat tavaly a Déli csoportban volt bajnok, amely azért – anélkül, hogy bárkit meg akarnék sérteni – játékerőben jelentősen elmarad a Közép csoporttól. A címvédés tehát ezért még nehezebb is lenne, ugyanakkor nem is ez a kitűzött cél. Minél előrébb végezni, ez volt a vezetőség részéről az irányomban és a csapatomban megfogalmazott óhaj. Ugyanakkor tudják rólam a vezetőség tagjai, Ficsór Béla elnökkel az élen, hogy én nagyon utálok veszíteni, tehát tudják, hogy eredményeket rajtam számon kérni majd nem kell, hiszen elve mindig, minden mérkőzésen csakis a győzelem számomra a cél. Egyszóval minél előrébb szeretnénk végezni a csapattal.

Reménykedni természetesen reménykedett abban, hogy jól fog kezdeni a csapat, de azzal kalkulálni, hogy kilenc pontjuk lesz három forduló után, azért nem mert.

– Azzal nem lehet számolni, hogy a bajnokság legelején idegenben győzzük le a tavalyi harmadik és második helyezettet, úgyhogy ez e tekintetben nagyon kellemes meglepetés. Különösen annak fényében, hogy én másfajta játékot kérek a csapattól, mint amit korábban játszottak, ráadásul a felkészülésünk sem sikerült a legjobban azért, mert az edzőmeccsek felét lemondták az ellenfeleink. Vesztes meccsben előre sem kalkuláltam, de döntetlent talán elfogadtam volna a két dobogóssal szemben.

Ugyanakkor szerintem a Kecelt viszonylag simán vertük, a mérkőzésen egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy ki a jobb csapat, legalábbis a játék képe alapján.

A vadkerti az első félidőben ki-ki meccs volt, a második játékrészben viszont egyértelmű volt, hogy nyerhetünk, 2–0 után már csak az volt a kérdés, hogy a kontrákból betalálunk-e még.

A keret tagjai egyáltalán nem voltak ismeretlenek a számára.

– Ismerem a srácok nagy többségét, nem is csak a pályáról, hanem azon kívül is, ezért sem féltem belevágni ebbe a feladatba. Ez a csapat egy kiváló baráti társaság, ez is a egyik oka, miért elvállaltam őket, mert ez egy kiváló kollektíva. Egyben vannak, nincs civakodás, nincs marakodás, megvannak az erős egyéniségek a csapatban, nem több, mint amennyi kell, ráadásul ők csapatemberek. Emberileg is és játékosként is húzóemberek. Az pedig külön öröm, hogy tőlem elfogadnak mindent, amit kérek tőled. Remélem, hogy így is marad még sokáig, és hogy ezt a lendületet meg tudjuk őrizni.