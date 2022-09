Amikor a csapatok kifutottak a pályára, megállapítható volt, hogy nem kevés megyei első és megyei másodosztályú mérkőzést képviselnek a fehér mezes vendégjátékosok, ami némi magyarázatot adott arra is, hogy három forduló után még mindig hibátlan a Ballószög. Mindkét fél igen élénken kezdett. A 4. percben Tóth Kornél tette ki balra a labdát Szabovik felé, Szabovik nem vacakolt, jobb belsővel egyből a kapu hosszú sarkába tekert, 0–1. Továbbra is nagy küzdelem folyt a pályán, a 20. percben kis híján egyenlítettek a hazaiak. András lőtte be a rövidre szögletből a labdát, a berobbanó Szakál az ötös sarkáról hajszállal durrantott a bal ficak fölé. A 30. percben Malik eresztett meg egy nagy bombát húsz méterről, középről, a labda hajszállal suhant el a jobb felső sarok fölött. A 37. percben hárman vezették rá a ballószögi védelemre a labdát. Gogolák remek ütemben tálalt Bencze elé, aki megeresztett egy lövést, ezt a kapus védte, ám Benczét közben buktatták, 11-es. A büntetőt a sértett végezte el, higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett, 1–1. A 41. percben Pászti kapott remek labdát a bal oldalon, elhúzta a kilépő kapus mellett is a labdát, akinek a keze elérte a lábát, ez is 11-es. Tóth Kornél állt oda a labda mögé és lőtte a bal sarokba a labdát, Hefler gyors vetődéssel kis híján menteni tudott, de a labda végül a hálóban kötött ki, 1–2.

A második játékrész is kiegyenlített küzdelemmel kezdődött, sokat tett a Kerek az egyenlítés érdekében. Az 52. percben Malik beadását követően Bencze lőtt félfordulattal, kapásból, nem sokkal fölé. A pályán a tüskék miatt kezdett szikrázóvá válni a hangulat, mígnem a 61. percben Szabovik indította remek ütemben Masirt, aki egy védőt kikerült, majd középről, tíz méterről a kapu jobb oldalába gurított, 1–3. Ez a találat nyugtatólag hatott a kedélyekre is. Nyolc percre rá eldőlt a mérkőzés. Masir lőtt középről, egy védő is beleért a labdába, Hefler azonban óriási bravúrral így is szögletre tudott menteni a bal alsó sarokelől. A szögletből Kovács Zsolt lőtte be a rövidre a labdát, Szabovik ott termett és a bal alsóba pörgetett, 1–4. A 76. percben Kecskés jó lövését még menteni tudta Hefler, a kipattanót viszont Tóth Kornél középről higgadtan a bal alsó sarokba helyezte, 1–5. Ekkor már örömjátékot játszott a Ballószög, kedvtelve járatták a labdát, a hazaiak ugyanakkor az utolsó pillanatig mindent elkövettek a szépítés érdekében. Ehhez a 92. percben álltak a legközelebb, amikor Polgár bal oldali szabadrúgását követően Gogolák félig ollózva kis híján eltörte a bal kapufát.