Tapogatózó játékkal indult az összecsapás, de a jó hangulatra már az első perctől kezdve nem lehetett panasz. Tököli Attila különösen érdekes helyzetben volt, hiszen a Kecskeméti TE-vel 2011-ben Magyar Kupát nyerő játékos több korábbi csapattársával is farkasszemet nézett. Az első játékrészben a hazai gárda több lehetőséget alakított ki, de ezeket rendre el is szórakozta. Ez meg is bosszulta magát, hiszen Tököli villanása után Wukovicsnak már csak üres kapuba kellett lőnie az első félidő közepén. Nem sokkal ezután egy szép kontrát már góllal zárt a KTE, Némedi lőtte ki a bal alsót, így 1-1 volt az eredmény a szünetben. Fordulás után már beindult a válogatott, előbb Kátai szabálytalansága után Vincze lőtt be egy büntetőt, majd Tököli a kapust is lecselezve volt eredményes nem sokkal azután, hogy 30 méterről a felsőlécre emelt még (1-3). A hajrában már abszolút a válogatott akarata érvényesült, Tököli kiosztott még egy gólpasszt, illetve Zombori is betalált, így a vége 1-6 lett a vendégeknek.

A közös fotózás után már természetesen a jókedv felülírta az eredményt, illetve finom ételekkel is várták a szervezők a résztvevőket, amik mellett újra elindulhatott a nosztalgiázás is. Nagy Lajosnak különösen sokat jelentett ez a találkozó, hiszen egész gyerekkorát a matkói pályán töltötte tulajdonképpen.

– Nosztalgikus érzések vannak bennem is, hiszen nagyon régen, 15 évesen elkerültem már innen. Nagyon szép gesztus az egyesület vezetői részéről, hogy Nagy Istvánt megtisztelték ezzel, mert pontosan tudom gyerekkorom óta, hogy mennyire sokat tett ezért a létesítményért, mellette nőttünk fel. Egy haragosa nincs, olyan jó emberről van szó. Nagy dolog, hogy a magyar öregfiúk válogatottat sikerült ide elcsábítani, nem is volt, és talán egy darabig nem is lesz ilyen volumenű mérkőzés itt. Méltó módon tudtuk így megadni a tiszteletet, köszönettel tartozunk mindenkinek, aki valamilyen formában hozzátett ehhez. Minden tiszteletet megérdemel az ellenfél is, hogy ilyen kaliberű futballistákkal, még ebben a korban is ilyen kimagasló teljesítményt nyújtva itt voltak – mondta Nagy Lajos, a KTE öregfiúk játékosa.