A mérkőzés tapogatózó mezőnyjátékkal indult, az első lövést Patai eresztette meg éles szögből a 4. percben, de ezt Kormos könnyedén fogni tudta. Érezhetően a KLC kapta el előbb a ritmust, a 9. percben Bozsik szögletét nem sokkal fejelte a jobb felső mellé Bessenyei. Három perccel később érdekes eseménysor alakult ki, mely abból indult, hogy egy keceli lövés a tizenhatoson kívül egy hazai védő kezéről pattant le. A hazaiak azonnal kontrát vezettek, a jobb oldalról Balázs ívelte előre a labdát, ami a tétova keceli védők között pont Bessenyei elé pattant, aki 16 méterről a kifutó Gerner fölött az üres kapuba emelt (1-0). Alaposan megfogta a gól a Kecelt, mert egy perccel később már jött is a második hazai gól. Bozsik ugratta ki a jobb oldalon Nagy Leventét, aki visszatette Patvaros elé a labdát. A rutinos középpályás lövése a jobb kapufáról pattant ki, de Bessenyei közelről a kapuba fejelte a labdát (2-0).

Jobbára mezőnyharc alakult ki ezután, a Kecel játékában nem volt igazán erő, a Kecskemét pedig okosan tartotta az eredményt. Sőt, a 41. percben már háromra növelte azt, amikor egy újabb ívelés után nem tudtak felszabadítani a vendég védők, Varga volt erőszakos, majd beadása után hiába védett először vég Gerner, kipattanót Nagy passzolta be közelről (3-0).

A szünetben alapos fejmosást kaptak a keceli játékosok, ami hatott kis, mert az 55. percben Gavula ki tudott már lépni egy forintos labdával, és Kormos mellett a hűlóba is passzolt (3-1). Gyorsan jött ráadásul a második vendég találat is, hiszen hat minutummal később meglepte egy szabadrúgás figurával ellenfelét a vendég gárda, és a védők mögé belöbbölt labdát ismét Gavula pöckölte el a kilépő Kormos mellett (3-2).

A Kecel elkezdett nyomni, és a hazai játékosok sok esetben inkább arra rúgták a labdát, amerre álltak, de összességében kevés helyzet alakult ki. A 78. percben Patai szabadrúgását fogta Kormos, de komolyabb dolga nem akadt a hazai portásnak. A hajrában aztán a teljesen kinyíló Kecelt felőrölte kontráival a KLC, a 83. percben Bessenyei robogott el a jobb szélen, majd beadását Bozsik szépségdíjas mozdulattal, jobb külsővel emelte vissza a bal felsőbe a ledermedő Gerner felett (4-2). A 86. percben a kegyelemdöfést is bevitte a KLC, amikor Bozsik ugrott ki, az alapvonalról centerezett, és az érkező Figurának már csak az üres kapuba kellett passzolnia (5-2).

Kecskeméti LC–Kecel FC 5–2 (3–0)

Kecskemét, 100 néző, vezette: Bartucz Tamás (Kócsó Tibor Zsolt, Gera Ferenc)

KLC: Kormos – Szabó V. (Varga S. 81.), Balázs, Varga M. (Ónodi 77.), Patvaros, Bozsik, Fekete M., Figura, Kőrös, Nagy L. (Récsei 67.), Bessenyei (Kovács D. 87.). Vezetőedző: Nagy Lajos

KFC: Gerner – Bányai, Gavula, Doszpod, Sendula P., Patai, Torma, Sendula J. (Brindza 15.), Döbrentei (Sajdik 65.), Csáki, Herczeg. Technikai vezető: Pandur László

Gólszerző: Bessenyei 11. és 12., Nagy L. 40., Bozsik 83., Figura 86. ill. Gavula 55. és 61. percben.

Sárga lap: Balázs 60., Bessenyei 67. ill. Döbrentei 48., Brindza 67. perc.

Nagy Lajos: – Végre már áttörtük a gátat. Eddig sem futballoztunk rosszul, sokat is fejlődtünk, ezt a mai öt gól is mutatja. Előjöttek viszont olyan hibák védekezésben, amiket azt hittem, hogy már kinőttünk. Ma úgy játszottunk, ahogy mindig kellene: nagy alánnal, hatalmas tűzzel, amihez jó játék párosult. Szép gólokat szereztünk, amiért külön dicséret illeti a csapatot. Kellett már nagyon ez a siker. Szimpatikus ellenfelet győztünk le, így jó hangulatban készülhetünk a következő meccsekre.

Pandur László: – Az első félidőben úgy kaptunk három gólt, hogy helyenként enyhe mezőnyfölényben is játszottunk, de ezt mit sem ért, amikor óriási hibákat vétett a védelmünk. Szinte belsővédő nélkül játszottunk, mert rögtön történt egy sérülés, de mielőtt cserélhettünk volna, már kaptunk is kettő gólt. Nagy hátrányba kerültünk ezáltal, ráadásul nem vagyunk hozzászokva ehhez a gyors műfűhöz, amihez ellenfelünk viszont igen. A szünetben a kassza meg a jóisten is emlegetve volt, de persze bíztattuk is a játékosokat, hiszen voltunk már ilyen helyzetben a szezonban, ahonnan vissza tudtunk jönni. Most is így történt. A második félidő döntő részében az ellenfél hátát rendesen törte a háló, gólokat szereztünk, visszajöttünk 3-2-re. Mindent egy lapra tettünk fel, de a KLC kihasználta, hogy fellazultunk, és kontrákkal lezárta a meccset. A második félidő lelkesedése dicsérhető, ellenfelünknek pedig jár a gratuláció.