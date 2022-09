Tóth Róbert Dániel, az újjáalakult egyesület elnökének ugyan a kézilabda az igazi szerelme, ám amikor azt érezte, hogy hiátus keletkezett a szabadszállási foci megszűnése miatt, úgy döntötte, újra útjára indítják a labdát. – A városban sok éven át a foci jelentette a nagybetűs sportot, csakhogy 2021 szeptemberére elfogyott a helyi megye I.-es, de még a megye III.-as focicsapat is. Az nagyjából ezen időszakban megalakult TRD Sport Klub kézilabda egyesület tevékenysége minden bizonnyal megihlette a helyi labdarúgás szerelmeseit, és néhány hónap elteltével megkezdődtek a szabadszállási labdarúgás újraindítását célzó beszélgetések. Az ötleteket, elgondolásokat tettek követték, júniusban aztán felgyorsultak az események, augusztusra pedig kialakult egy szerethető közösség, az eddig kézilabda fémjelezte klub pedig a hiteles újrakezdést biztosítja a szabadszállási focinak.

Viszonylag gyorsan kellett összeszedni a csapat keretét, amely elsősorban természetesen helyiekre épül.

– Az alapvető kiinduló koncepció az volt, hogy a gárda épüljön a helyi kispályás közösségre.

De kellett igazolni néhány rutinos játékost. Princz Zoltán és Botos Krisztián érkezett a védelembe, Nagy Róbert a kapuba, aki a csapatkapitány lett. Középpályán a tehetséges fiatalok mellett (Nagy Máté, Palotay Dávid), jelen a van a rutin Varga Zoltán, Erdősi Attila vagy Horváth József személylében. A támadó szekciót Bem Zoltán vezeti.

Az első mérkőzésen négy góllal kikaptak ugyan a Ballószögtől, de akkor még az volt a lényeg, hogy egyáltalán elindult a csapat, hogy ott van a bajnokságban. – Már annak is örültünk a bajnoki rajt táján, hogy elkészültünk a papírmunkával, a nevezés minden feltételének megfeleltünk, és így tiszta lelkiismerettel kezdhettük meg az új korszakot. A bajnoki rajt idején elvégzett edzésmunka kevés volt még a lábakban, ami a bajnokesélyes Ballószög elleni rajtot nem segítette. A 0-4-es eredmény túlzónak hatott, de bíztunk szebb folytatásban. A csapat rendszeresen edz, mindenki a saját dolgával foglalkozik, az első pillanattól családias közösség pedig csak segíti az előre lépésünket, a csapat és ezáltal a klub fejlődését. A szurkolók már az első hazain a csapat mellé álltak, napról napra többen foglalkoznak velünk, amit a közösségi portálokon való érdeklődésből is tapasztalunk.

A következő fordulók győztes mérkőzéseinek köszönhetően aztán lendületbe jött a gárda. – Szerényen, de roppant lelkesen várjuk hétről hétre a bajnokikat, és talán az idén nem is annyira az ellenfeleinkkel versenyzünk, mint inkább saját magunkkal. Egy újonc csapatban mindenki bizonyíthat magának is, és focizhat egy közösségért. Tiszta lappal indulunk, ezek a fiúk egy új történet első szereplői. Ezt a történetet pedig most ők írják, a résztvevőknek egyelőre tetszik a forgatókönyv.