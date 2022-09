Szerdán délután nagyüzem lesz a megyei bajnokságban szereplő csapatoknál, ugyanis akkor rendezik meg a megyei kupa első fordulóját. A közelmúlthoz képest az idén újdonság, hogy mind a három osztály csapatai sorompóba állnak a küzdelemsorozatban. Persze nem könnyű az amatőr futballban megoldani, megszervezni a szerdai plusz szereplést, de például a Dunaszentbenedek–Dusnok párosítás két tagja készen áll a szerdai megmérettetésre.

Dusnokon nem bánják, hogy újra kupameccset vívhatnak. – Utoljára a 2015/16-os kiírásban indultunk el a Bács-Kiskun megyei kupában – tekintett vissza Bolvári Zoltán, a megye kettő Déli csoportjának a tavalyi gólkirálya, egyúttal a klub egyik történésze. – Az azóta eltelt öt év során viszont nem, ennek legfőbb oka a magas nevezési díj volt. Mostantól azonban újra kötelező az indulás, így biztosítva van a számunkra néhány plusz mérkőzés. Ráadásul jó előre bejelentette a szövetség, hogy az idén lesz kupa, fel is lehetett rá készülni, úgyhogy örülünk, hogy szerdán újra kupameccset vívhatunk Dunaszentbenedeken.

Bolvári Zoltán, aki a klub történetét átkutatta kupasztorik után, egy egy remek anekdotával is tudott szolgálni, még a 80-as évekből. Honti Lászlótól ered a történet, aki az egyik nagyon fontos alakja a dusnoki foci történetének. Az ötvenes évek elejétől 1970-ig volt kapus a csapatban, a hatvanas közepétől évektől szakosztályvezetőként működött, majd 1970 és 1983 között ő volt az elnök, e minőségében is rengeteget tett a fociért. Néhány éve már elhunyt, de végig kitartott a csapat mellett, a legtöbb meccsünkre még hetven fölött is kijárt. „Nyaralni voltunk, de a rossz idő miatt két nappal a tervezett hazaérkezés előtt mondtam a feleségemnek, hogy menjünk haza. Haza is értünk szombaton. Otthon a postaládában egy levelet találtam, amit a szövetség küldött. Az állt benne, hogy Népköztársaság kupát játszik a csapat éppen aznap. Érdekessége a dolognak, hogy szinte az egész csapat aznap egy helyen tartózkodott. Báló Feri építkezésére mentem motorral, és közöltem a hírt a játékosokkal és mindenki a pályára sietett. A magasabb osztályban szereplő Hajós gárdájával játszottunk. A mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget, ami azt jelentette, hogy mi jutottunk tovább.” Az idén azonban nem érte váratlanul a dusnokiakat, hogy kupameccset kell vívni, ahogy ellenfelüket, a Dunaszentbenedeket sem. Ott sem bánják, hogy kupameccset kell játszani. – Mi az a csapat vagyunk, aki bár megye hármas, hét közben is tart edzést, úgyhogy amikor megtudtuk, hogy az idén a kupában kötelező az indulás a megye hármas csapatokkal is, egy pillanatig sem bosszankodtunk, úgy voltunk vele, hogy ez nagyszerűen kiváltja a hétközi edzést – nyilatkozta a csapat játékosa, Husvéth Ferenc. – Időben fel is tudtunk készülni rá, tehát tizenöt-tizenhat ember rendelkezésre áll. Csak azt sajnáljuk, hogy meglehetősen erős ellenfelet kaptunk. Jobban örültünk volna egy velünk egyszintű, tehát megye hármas csapatnak, akivel eséllyel vehettünk volna fel a versenyt. No de természetesen fel nem adjuk a mérkőzést, kerek a labda, mindent el fogunk követni, hogy sikerüljön meglepetést okozni, de legalább szoros mérkőzést vívni a magasabb osztályú ellenféllel szemben.

A mérkőzések mindenütt 16 óra 30 perckor kezdődnek. Amennyiben a rendes játékidő lefújása pillanatában döntetlenre áll a találkozó, büntetőrúgásokkal döntik el, hogy ki jut tovább.

A párosítás: Tass–Solti FC, Dunavecse–Szabadszállás, Apostag–Miklósi GYFE, Fülöpszállás–Szentmárton SE, Ladánybene–Ágasegyháza, Katonatelep–Kerekegyháza, Helvécia–SC Hírös-Ép, Fülöpjakab–Lakitelek, Bugac–Kunszállás, Tiszaug–Nyárlőrinc, Vasutas SK–Pálmonostora, Bócsa–Kecel Senior, Hajós–Tabdi, Tázlár–Kaskantyú, Dunaszentbenedek–Dusnok, Fajsz–Foktő, Uszód–Szakmár, Bátya–Dunapataj, Vaskút–Sükösd, Gara–Érsekcsanád, Hercegszántó–Nemesnádudvar, Kenderes SE–Dunagyöngye SK, Bácsbokod–Borota, Katymár–Mélykút, Bácsborsód–Madaras, Felsőszentiván–Tataháza, Császártöltés–Kiskunhalas, Kunfehértó–Kelebia, Kisszállás–Balotaszállás, Szank–Csólyospálos, Jászszentlászló–Kiskunmajsa. Erőnyerő: Izsáki SSE.