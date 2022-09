Az újkori olimpiák története során 1936-ban, a berlini olimpián volt először fáklyafutás. Akkor is átment ez Kecskeméten, majd 1972-ben a müncheni ötkarikás játékok előtt újra sor került az ünnepi eseményre. Az 50 évvel ezelőtt esemény jubileumáról a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre emlékezett meg a generációk összekapcsolásával. Ahogy 1972-ben, úgy 2022-ben is 15 futó teljesítette a nagyjából 6 kilométeres távot, és az eredetileg használt fáklyákat az 1972-es futók képviselői adták át a fiataloknak jelképes módon.

– A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre többek közt abból a célból született meg, hogy a sporthagyományokat ápolja és ismertté tegye a nagyközönség számára. Ezen hagyományőrzés céljából indítottuk el az őrizzük a lángot kezdeményezésünket is.

Az olimpiai láng 1972-ben másodjára haladt át városunkon, elsőre 1936-ban.

Mindkét eseménynek nagy jelentősége volt akkor a város életében, egyben lökést adott a sportnak is. Egyesületünk tehetséggondozással is foglalkozik, ennek eredményeként nagy számú sportoló lehet itt a díjátadás kapcsán is. Kívánom, hogy a fiatal korosztály tegyen meg mindent, hogy ez a láng ne lohadjon, hanem hirdesse az olimpia szellemiségét – mondta dr. Bodóczky László, az olimpiai kör elnöke.

Dr. Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere.

Fotós: Nyitray András

Dr. Homoki Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere beszédében elmondta ezt követően, hogy a korabeli tudósítások szerint a béke és a barátság érkezett meg a lánggal Kecskemétre. Az 50 év egy város életében röpke időnek tekinthető, a sport szeretete ezalatt mit sem változott. A bátorság elengedhetetlen az olimpiai szellemiség mellett, és ez Kecskemétre egyébként is jellemző, hiszen a város jelmondata, miszerint „Sem magasság, sem mélység nem rettent”, mai is tapasztalható a kecskemétieken.

A láng ezt követően útjára indult a városban, és amíg visszatért, a kosárlabda akadémia évnyitóját is megtartották. A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia hosszú és sikeres időszakon van túl, hiszen a 10. szezonját megnyitó utánpótlás egyesület folyamatosan adja a korosztályos válogatott sportolókat, akik közül már többen is eredményes felnőtt karriert kezdhettek meg.

– Nagy érdeklődéssel figyeltem végig az akadémia születését és működését – folytatta dr. Homoki Tamás. – Kezdetektől sikerre volt ítélve, mert hatalmas szakmai tudással rendelkező emberek találták ki, illetve valósították meg. A sikerhez kell a szakemberek odaadása is, az akadémia működtetése is csak széleskörű összefogással lehetséges, amihez kellenek a gyerekek, a szülők, a támogatók és az edzők is. Az elmúlt évtizedben számos célkitűzés valósult meg, 600 fiatal játszik itt, az edzők és a nevelők arra tették fel az életüket, hogy ők minél többre vigyék. Rengeteg a válogatott játékos, egyre többen szerepelnek a felnőtt csapatokban.

Ahogy Michael Jordan mondta, a tehetség nyeri a meccset, de a csapat és az értelem a bajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy a következő szezonban is sikeresek lesznek a csapatok.

– Különleges jubileumi évadot ünneplünk, az olimpiai láng futással egybekötött rendezvényünk mutatja, hogy ezzel a szellemiséggel mi is tudunk azonosulni. Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos, azt valljuk, hogy a sport mindenre megtanít. Közösségbe kerülnek a gyerekek, élményeket és barátokat szerezhetnek, közben megtanulnak küzdeni, emelt fővel veszíteni. Kitartanak, együttműködnek, ezek ma is fontos értékek. A fiatalok jelentik a jövőt számunkra, igyekszünk mi is a magunk lángját egyre nagyobbra növelni. A minőségre nagy hangsúlyt fektettünk, így a szakmai munkára is. Minden csapatunk az országos döntőbe jutott, összesen 54 sportoló került be a válogatottba, vagy a megyei válogatottba, összesen 600 játékosunk van – mondta értékelőjében Ivkovicné Béres Tímea.

Fotós: Nyitray András

Az akadémia vezetője hozzátette, a sikerekhez kellenek a helyi felnőtt csapatok, így a KKC és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét is, ahol összesen 11 játékos mutatkozhatott be a felnőttek közt, és további 10 játékos döngeti már a profi sport kapuját. A program zárásaként a legjobb eredményt elérő csapatokat, és az akadémia tehetségeit is külön díjazták.

Az évnyitó végére visszatért a láng is, a jubileum részeként az 50 évvel ezelőtt futók aranydiplomát, míg a mostaniak egy új diplomát vehettek át, miután Grosán Pál izgalmas előadás keretein belül elevenítette fel az 1972-es eseményeket.