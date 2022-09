Szombaton kiszámíthatatlan csemegének ígérkezik a Kiskunfélegyháza-Kiskőrös, és a Kecskemét-Kecel találkozó. Ugyanakkor a Soltvadkert is mindent el fog követni a pontszerzés érdekében Tiszakécskén. Vasárnap a pontínségben szenvedő Kalocsa és a Lajosmizse egymással találkozik. Igazi csemegének ígérkező szomszédvári derbit vívnak Akasztón, hiszen a Harta érkezik vendégségbe, ugyanakkor ebben a körben két déli derbire is sor kerül. A Bajai LC Kunbajára látogat. Az éllovas előnye négy pont, így tehát még vereség esetén is maradna az első helyen Koch Tamás együttese, de természetesen szó sincs arról, hogy ne a három pontért utazna Kunbajára a Sugó-parti gárda. Arról sincs szó, hogy a Kunbaja pontokat ingyen adna bármelyik vendégének. A másik déli derbit a Jánoshalma vívja a Bácsalmással. Ez a mérkőzés is kiszámíthatatlan futballcsemege, a párosítás két tagja a tabellán elfoglalt aktuális helyezéstől függetlenül parázs meccseket szokott egymással játszani. A Jánoshalma némi döcögés után kezd magára találni, a Bácsalmás pedig a káprázatos tavaszi hajrát követően tulajdonképpen el sem veszítette az eredményes önmagát.

– A nyáron új csapatot építettünk, ami nem szokott gyorsan menni, ráadásul a rutinosnak mondható korábbi gárdánkból lett egy teljesen fiatalokra épülő Jánoshalma

– jelentette ki Sarok Attila, a klub technikai vezetője. – A felkészülési időszakban hetente négy edzést vezényelt Fenyvesi Ferenc a srácoknak, így az erőnlétükkel nincs probléma és bátran jelenthetem ki, hogy bárki ellen fel tudjuk venni a harcot. Az első két fordulóban még nem jött a jó eredmény, csak a harmadik mérkőzésünkön szereztük meg az első gólunkat, amivel megtört a jég. Az elmúlt héten Kecelen hátrányból fordítva tudtunk diadalmaskodni, ami nagy fegyvertény. A Bácsalmás elleni mérkőzés nem lesz egyszerű, ugyanis velük mindig küzdelmes meccseket játszunk. Vannak minőségi játékosaik, itt szeretném kiemelni Harnos Zoltánt, aki nagyon jó kvalitásokkal rendelkezik, a megye egyik legjobb csatára. A szezon előtt nem jelöltük meg konkrétan, hogy mi a célunk a bajnokságban, de én örülnék, ha az élmezőnyben ott tudnánk lenni. Sőt, szerintem az első háromba oda tudunk érni ezzel a kerettel.

– A nyári felkészülésünk nem volt olyan zökkenőmentes, mint ahogy azt előzetesen elképzeltük – nyilatkozta Teslic Igor, a Bácsalmás vezetőedzője. – Négy meghatározó játékosunk távozott, mindegyikük munkahelyi elfoglaltság miatt. Ezért nagyobb mozgás volt nálunk a nyár folyamán, érkezett Denkovity Dorián, Gabric David, Szalma Levente, Bálity Martin, és Bogdán Benjámin. A fő célunk az volt, hogy olyan fiatalokat hozzunk, akik a bácsalmási foci jövőjét tudják biztosítani. Talán megtaláltuk a megfelelően ideális arányt a fiatal és a rutinos játékosok között. Az első mérkőzésünkön, a Kiskunfélegyháza ellen tapogatózó játékot mutattunk, ott még nem hittük el, hogy tudunk meglepetést okozni. Ezt követően azonban a Kalocsa és a Tiszakécske ellen is már jól ment a játék. A Jánoshalmát megnéztem már a bajnokság közben, így tudjuk mire kell figyelni. Fiatal, lelkes csapat, sokat futnak és minden meccsen a támadást próbálják előtérbe helyezni. De nekünk soha nem az ellenféllel, hanem inkább saját magunkkal kell foglalkoznunk, akkor tudunk csak eredményesek lenni. Hasonló célokat tűztünk ki magunk elé, mint tavaly, azaz jó lenne benne lenni az első ötben.