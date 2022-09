Az első felvonásban, szombaton délután a Lajosmizse a Kiskunfélegyházát, a Harta pedig a Kecskeméti LC-t fogadja. Ennek a kvartettnek a Kiskunfélegyháza kivételétel három tagja még nyeretlen, óriási csata várható tehát a pontokért. Természetesen nem csak a három nyeretlen, hanem a 2. helyen álló Félegyháza részéről is. Érdekes sormintát ad ki a vasárnapi párosításból három mérkőzés. Bácsalmáson a 4. és az 5. helyezett találkozik, Kecelen a 6. és a 7., Kiskőrösön a 8. és a 9. álló gárda, a Soltvadkert–Kalocsa összecsapás a bajnokság ezen fázisában alsóházi rangadónak számít. A tabella alapján hatpontos mérkőzésnek számít a jelenleg éllovas Baja, és a 3. Akasztó összecsapása.

A megye kettő Déli csoportjában egy klasszikus örökrangadót, a Sükösd–Dusnok találkozót vívják ezen a hétvégén.

A megye három Nyugati csoportjában két százszázalékos csapat, a Bátya és a Szentmárton SE csap össze. A Bátya elnöki tisztét tavaly nyáron elfoglaló elnök, Markó Gábor elmondta, hogy a mögöttünk álló idénybeli ezüstérem kellemes meglepetés volt még az ő számára is, ám miután a csapat a nyáron lényegében egyben maradt, – csak ketten távoztak Kalocsára, miközben érkezett Frei Márton Homokmégyről, Tamaskó István pedig újrakezdte –, az idén már elvárás a csapat felé a dobogó. – Gubányi Ferenc személyében remek edző érkezett a tavaly nyáron, és remekül összekovácsolódott a társaság – jelentette ki Markó Gábor. – Erős csoport ez a Nyugati csoport, ennek ellenére nem érezzük túlzottnak ezt a célkitűzést. Ami a hétvégi derbit illeti, mindenképpen szeretnénk továbbra is hibátlanok maradni, vagyis megnyerni a mérkőzést. Számítunk a közönségünkre is, aki mindig nagyon sokat segít a csapatnak a biztatásával. Ráadásul meggyőződésem, hogy ez a párosítás semleges érdeklődőket is vonzani fog.

A szalkszentmártoniak is készülnek a rangadóra, így a hangulatra biztosan nem lesz panasz.

A Bács-Kiskun megyei csapatok hétvégi mérkőzései

SZOMBAT, 10.00

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: SC HÍrös-Ép II.–TRD Szabadszállás

SZOMBAT, 15.30

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Nyárlőrinci LSC–Kunszállás SE

SZOMBAT, 16.00

MEGYEI I. OSZTÁLY: Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyháza, Harta SE–Kecskeméti LC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Kelebia–Érsekcsanád.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: SC Hírös-Ép Egyesület–Kiskunmajsai SE, Solti FC–Lakiteleki TE.

MEGYE III., DÉLI CSOPORT: Felsőszentiván–Kisszállás, Kenderes SE–Gara, Bácsborsód–Vaskút, Tataháza–Bácsalmási PVSE II., Katymár–Bácsbokodi SK.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: Ladánybene–Pálmonostora, Fülöpjakab–Vasutas SK, Katonatelep–Fülöpszállás, Tiszaug–Bugac, Jászszentlászló–Jakabszállás.

MEGYE III. KÖZÉP CSOPORT: Balotaszállás–Kecel FC II. (15 óra), Tabdi–Kiskőrös II., Akasztó II.–Kecel Senior, Bócsai BLSE–Vadkert II.

MEGYE III. NYUGATI CSOPORT: Dunaszentbenedek–Dunavecse, Fajsz–Miklósi GYFE, Tass–Uszód.

VASÁRNAP, 15.00

MOL Magyar Kupa 3. forduló: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE

VASÁRNAP, 16.00

MEGYEI I. OSZTÁLY: Bajai LC–Akasztó FC, Kiskőrösi LC–Kunbajai SE, Soltvadkerti TE Variens–Kalocsai FC, Bácsalmási PVSE–Tiszakécskei LC II., Kecel FC–Jánoshalmi FC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Foktő–Nemesnádudvar, Mélykút–Kiskunhalas, Sükösd–Dusnok.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Csólyospálos–Kerekegyházi SE, Kiskunfélegyháza II.–Ágasegyháza.

MEGYE III., DÉLI CSOPORT: Dunagyöngye SK–Madaras, Hercegszántó–Borota II.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: Kerekegyháza II.–Ballószög

MEGYE III. KÖZÉP CSOPORT: Izsáki SSE–Kaskantyú, Kunfehértó–Szank OBSE, Császártöltés EFSK–Tázlár.

MEGYE III. NYUGATI CSOPORT: Apostag–Harta SE II., Szakmár–Hajós, Bátya–Szentmárton SE.