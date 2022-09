A hírös városiak eddig három győzelmet és egy döntetlent szereztek a 2022/23-as bajnoki évadban, és ennek köszönhetően a harmadik helyről várhatják a pénteki összecsapást. Az ellenfél, a DEAC sem panaszkodhat, különösen annak tekintetében, hogy a nyáron meghatározó játékosok távoztak keretükből. Az első négy forduló után az ötödik pozíciót foglalják el, két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel.

A felsőházi pozíciókért folyó alapszakaszbeli küzdelmek közül minden bizonnyal ez lesz a kecskemétiek egyik legfontosabb idegenbeli megmérettetése, ráadásul a válogatottbeli elfoglaltságok miatt a felkészülés is nehezebb volt a megszokottnál.

– Ez lesz első olyan bajnoki meccsünk az idényben, amelyre nem tudtunk teljes létszámban készülni, hiszen a magyar és román válogatottnak is két-két játékost adott klubunk az elmúlt héten – utalt a nehézségekre Marko Gavrilovic sportigazgató. – Szerdán és csütörtökön ugyan kiegészülünk Biróval, Pállal, Mányával és Hadnaggyal, ám az U19-es válogatottba ezekben a napokban megy két fiatal tehetségünk, Haász és Kajtár, szóval nem leszünk ezután sem teljesek. Mindezek a tényezők még nehezebbé teszik a dolgunkat. Tudjuk, hogy a Debrecen egy kiváló csapat, amely tavaly a bajnokságban és a kupában is remek produkciót mutatott be. Az idei eredményeik is jól példázzák, hogy erős keretük van, bárkire veszélyesek lehetnek. A másik dolog, amire nem tudunk felkészülni, az a cívis városi pálya, amelynek borítása teljesen más, mint amihez mi szokva vagyunk. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ezek nem kifogások, hanem azok a tények és kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk a soron következő bajnoki meccsünk előtt. Okosan és fókuszáltan kell készülnünk tehát az elkövetkezendő napokban, hogy eredményesek tudjunk lenni a DEAC ellen. Úgy gondolom, ha sikerül az eltervezett stratégiát végrehajtanunk, akkor nagy lépést tehetünk azon célunk felé, hogy kiharcoljuk a felsőházi szereplést ؘ– jelentette ki a hírös városiak sportigazgatója.