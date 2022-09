A 2022/-23-as bajnokságban egy osztálynyi különbség van a két csapat között, ám tavasszal még egymással rivalizált a Bene és az Ágas a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. Azóta följebb lépett az Ágas, meg is erősödött, ezzel együtt egyáltalán nem tűnt esélytelennek a Ladánybene sem.

Enyhe vendégfölénnyel indult a mérkőzés, a 2. percben Szinkó Ferenc tört előre középen, majd adott le egy erős lövést, Dóra Tamás mentett. Főként a vendégek járatták a labdát, a hazaiak azonban szervezetten védekeztek. A 20. percben Sipos Márk végezhetett el szabadrúgást balról, az oldalvonal mellől. A rövid sarokra megküldött labdája kis híján meglepte a kapust, Dóra azonban végül szögletre mentett. A szögletet követően Lóczi durrantott balról, tíz méterről fölé. Az első félóra zárulta előtt Szinkóval szemben szabálytalankodtak a 16-os vonalának a közelében. A játékvezető konzultált az asszisztenssel, majd 11-est ítélt. Sipos Márk higgadtan a jobb alsó sarokba helyezett, 0–1. Öt percre rá Spiegelberger Tamás indult meg egy előre vágott labdával, egy védőt kicselezett, majd rávezette a kapusra a labdát, és higgadtan helyezett a bal alsó sarokba, 1–1. A 41. percben Szinkót találta meg a labda a hazai ötösön, ő két csel után közelről kapura durrantott, Dóra remek érzékkel zárta a szöget. Azonnal indult a hazai kontra, amelynek a végén Spiegelberger lőtt a hosszú sarok mellé.

Az újrakezdés után két perccel Csikós Dávid vezethette rá a vendég kapusa, Gudmon Zoltánra a labdát. Némileg elhamarkodottan emelt, az ágasi kapus így meg tudta kaparintani a játékszert.

Két percre rá Berta Zsolt vitte föl a térfél közepén a labdát, mesterien nyesett jobb külsővel a védelmi vonal mögé, a labdára rajtoló Kanizsai Lajos pedig higgadtan lőtt a kilépő kapus alatt a kapu közepébe, 2–1.

Az 52. percben a hazai Lantos Henrik végezhetett el szabadrúgást, a rövidre tekert labdáját Gudmon védte. A 61. percben Cserni János robogott el az alapvonalig, középre lőtt labdáját Csikós pörgette a jobb sarok mellé. Öt percre rá Tapodi Zoltán passzolt jó cselek után középre Siposnak, aki kemény lövést adott le, Dóra hárítani tudott. Igyekezett nyomni az Ágas, igazi ziccert ugyanakkor nem tudtak kidolgozni, a mérkőzés ezen szakaszában a hazai ellencsapások veszélyesebbnek tűntek, kettőre azonban nem bírta növelni az előnyét a hazai csapat. A 75. percben Sipos középre passzolt labdáját Kozák Sándor próbálta a kapuba sarkazni, Dóra ismét védett. A mérkőzés hajrájában, a 85. perc után Spiegelberger dönthette volna el kétszer is a kupapárharcot. Előbb 15 méterről lőtt, a kapus hárítani tudott, majd jó cselek után jobbról, közelről próbált a rövidbe durrantani, Gudmon ezúttal is a helyén volt. A játékvezető némi meglepetésre – a hazaiak megrökönyödésére – hat perc hosszabbítást jelzett. A hosszabbítás második percében a hazai Koller Andor a kiállítás sorsára jutott. Úgy tűnt, ezt is elbírja most már a Bene, jórészt a vendégtérfélen pattogott a labda, már-már úgy tűnt, hogy a kihagyott ziccerek ellenére is eldőlt a továbbjutás a hazaiak javára, amikor egy ágasi előrevágott labda megtalálta a bal szélen Bálint Ferencet, aki balról, 12 méterről nagy erővel a jobb alsó sarokba, bombázott, 2–2, újrakezdésre már nem volt idő, fölálltak a büntetőrúgáshoz a csapatok.