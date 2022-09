A hétközi mérkőzéseken a kisebb csapatoknál az a gond, hogy nem a legjobb összeállításban tudnak felállni, mert többen is munkájuk, vagy tanulmányaik miatt nem tudnak ott lenni a mérkőzésen. Most is ez történt, így mind a két gárda játéklehetőséget biztosított fiatal játékosoknak is. A vendégek kezdték jobban a játékot, mert már az első percben Illés Bálint közelről a bal kapufát találta el. Öt perccel később teljesen egyedül vezethette kapura a labdát, de beérték a védők, és szerelték. Válaszként Németh Norbert hosszú szólót vágott ki, lövését lábbal védte Czakó. A 13. percben megismétlődött a jelenet, csak ezúttal Faragó lövését hárította lábbal a lakiteleki kapus. Egy perccel később megszerezte a vezetést a Nyárlőrinc. Egy keresztbe vágott labda Kasza Zsoltot találta meg a bal oldalon, aki nagy erővel a kapuba bombázott 1–0. A félidő közepéig a hazaiak támadtak többet, de igazi gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. Fokozatosan vette át a játék irányítását a vendégcsapat, aminek eredményeként a 40. percben egyenlítettek is. Tombácz hosszú labdát adott Győrinek, aki két csel után, kicsit kisodródva a bal alsó sarokba lőtt 1–1.

A második félidő ott folyatódott, ahol az első abbamaradt. A Lakitelek támadott, és egy jobb oldali beadás után Győrihez került a labda, aki igazított egyet rajta és ezúttal a jobb alsóba gurított 1–2. Az 57. percben Németh előtt adódott egyenlítési lehetőség, miután lefutotta Steklácsot, de túlságosan körülményes volt, így be tudták érni. Négy perccel később ismét ő volt a főszereplő, ekkor jobb oldalról leadott lövését Czakó szögletre tenyerelte. A mérkőzés legszebb jelenete a 69. percben játszódott le. Magyar Péter a jobb oldalon futott fel, egy csel után futtából a felső lécet találta el, a labda nem befelé, hanem kifelé pattant. Nagy gól lehetett volna. A 76. percben Magyar adott középre, Szabó Ádámot teljesen egyedül hagyták a védők, de ő fejjel nem tudta eltalálni a kaput. A mérkőzés utolsó percében Kovács László teljesen feleslegesen felvágta a tizenhatoson belül Némethet, amiért a játékvezető a büntető pontra mutatott. A tizenegyest Túri értékesítette 2–2.

Tizenegyesek következtek, amit a lakitelekiek kezdtek, Dóka lövését, azonban kiütötte Nyúl.

A másik oldalon Németh lövésébe ugyan bele tudott érni Czakó, de olyan erős volt, hogy a labda a kapuban kötött ki 1–0. László erős lövése is gólt ért 1–2, Lisku büntetőjét viszont hárította Czakó. Ezután Szabó Ádám, Nyúl Norbert, Steklács János és Illés Kristóf is betalált, így 3–4 lett a tizenegyes párbaj eredménye, amivel a Lakitelek jutott tovább.