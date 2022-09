A közelmúltbeli tapasztalatok alapján ha az SC Hírös-Ép és a Kiskunmajsa találkozik Kecskeméten, az esőt jelent. Nem volt ez másként az idén sem, sőt, az addig csak tétován jelentkező csapadék mintha csak a kezdést jelző sípszóra várt, hogy igazából nekieredjen. Élénken, nagy akarással kezdett mind a két fél. A 10. percben Szikora ugratta ki remek ütemben a jobb szélen meginduló Gerát, ő jobbról, tíz méterről nagy lövést adott le, Farkas védett. Az ellentámadás végén Gréczi húzta el a rá törő védő és kapus mellett is a labdát, ám a túl éles szögből nem talált a kapuba. A 14. percben egy hazai szögletet követően Kiss Benedek jó fejesét védte szépen Juhász. Két percre rá egy vendég szabadrúgást követően kitették balra a labdát, Lukács nagy lövést eresztett meg közel harminc méterről. A vizes füvön megpattanó labda Farkasról kipattant, Szikora termett ott és passzolt a kapuba, 0–1. Nem sokat késett a válasz, Gréczi kapott egy jó átadást, és balról, 12 méterről a hosszú sarokba lőtt, 1–1. A 26. percben Háry adott be szögletet a bal oldalról, az ötös rövid sarkára érkező labdára Gréczi rajtolt rá nagy lendülettel és fejelt a hosszú sarokba, 2–1. Két percre rá Gilicze szögletét követően Boros fejelt, nem sokkal mellé. A 36. percben Maczelka kapásból emelte előre a labdát, két hazai játékos is rárajtolt, a menteni akaró Maconka megelőzte ugyan őket, felmentését követően azonban a labda a vendégek hálójába hullott, 3–1. Eddig kiegyenlített volt a mérkőzés, viszont ez az öngól a vendégeknek nagyon nem hiányzott, a játék képét tekintve soknak tűnt majsai szemszögből a kétgólos hátrány.

Ennek megfelelően nyugodtan futballozott, majd a második játékrészt nagy lendülettel és nagy önbizalommal kezdte a hazai gárda, két lövésnél is remekül kalkuláltak a csúszós fűvel, a majsai kapus azonban mindkétszer menteni tudott. Az első ziccer a vendégek előtt adódott, egy szabadrúgásból Csupity ívelte a kapu elé a labdát, a berobbanó Boros ugrott a legmagasabbra, mintaszerűen le is fejelte a labdát a gólvonal elé, Farkas azonban nagyot mentett. A 65. percben Bálind indult meg a bal oldalról befelé, majd középről, 28 méterről szépen lőtt a jobb alsó sarokba, 4–1. Egy percre rá Gréczi bizonyította újfent, hogy érdemes a csúszós füvet számításba venni, 35 méteres szabadrúgása éppen a majsai kapus előtt pattant le, ő azonban szögletre mentette a bal sarokba tartó labdát. A 78. percben nem sokkal előbb csereként beállt Kövecs robbant be egy hazai szögletre és fejelt a kapu bal alsó sarkába, 5–1. A hajrában Maczelka adott középre forintos labdát Parázsnak, ő lőtt is, a remek ütemben kilépő Juhász nagyot mentett. A hazai gárda örvendezve, a vendégcsapat búslakodva, de mindkét fél egyformán csuromvizesen ballagott be az öltözőbe.