– Győzni nagyszerű dolog, öt góllal győzni pedig szintén nagyszerű dolog, mi ezt ma megtettük – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – És jól is játszottunk. Bár az első félidő első részével nem voltam teljesen elégedett, de miután a vendégek egyenlítettek, onnantól fokozatosan egyre jobban játszottunk, már a félidő végére tekintélyes előnyre tettünk szert, és biztosan sikerült nyernünk. Nehéz tud lenni az olyan meccs, amikor egy papíron gyengéd ellenfélnek nincs vesztenivalója, persze elsősorban addig, amíg nem sikerül előnybe kerülni ellene. Egyszóval elégedett vagyok, különösen a második játékrésszel, mert sok mindenen változtattunk a szünetben, ami fényesen bejött. Bár a második játékrészben rúgtunk kevesebb gólt, véleményem szerint akkor sokkal jobban játszottunk. Most két hetes pihenő jön a bajnokságban, alig várjuk a folytatást.

– Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, jól játszottunk, és maximálisan betartottuk a taktikai utasításokat – értékelt röviden a lefújás után a hazaiak két gólt szerző játékosa, Darko Ristic. – Sok ziccert kidolgoztunk, alaposan megmozgattuk a vendégek kapusát, és miután az első gól bement, minden könnyebben ment. Azt követően pedig, hogy háromgólos előnnyel jöhettünk ki a második játékrészre, már sokkal könnyebb volt játszani. Megérdemeltük ezt a győzelmet, ilyen arányban is. A helyzeteket tekintve rúghattunk volna akár többet is, de a közönségünket így is kiszolgáltuk, tehát elégedettek lehetünk ezzel a szép sikerrel.