A kezdés után Karahodzics tört gyűrűre, nem állta az útját senki, így ő jegyezte a 2022-23-as bajnoki évad első kecskeméti pontjait. Henderson zsákolására Dramicanin válaszolt Wittmann kiváló passza után, majd a csapatkapitány Karahodzicsot is kihagyhatatlan helyzetbe hozta, 6–2. Perry tempót követően több hiba is becsúszott a gépezetekbe, végül Townes törte meg a csendet, 8–4. Klobucar büntetőjére Perry távolról reagált, 9–7. Hillsman egalizált a 6. percben, de Karahodzics pillanatok alatt visszaragadta a vezetést a KTE-nek, 11–9. Townes szerzett labdát, és nyargalt végig vele, őt pedig Borisov követte, 15–9. Időt kértek a vendégek, és az etap végére némileg képesek voltak kozmetikázni az állást, 17–12.

Wittmann triplával folytatódott a csata, majd Klobucar is elsüllyesztett egyet, 23–12. Újra a szlovén villant meg, 25–12-re alakítva az állást. Borisov is megmutatta magát a hazai közönségnek, majd egy vendég trojkát követően Wittmann ismét távolról volt tűpontos, 30–20, meglett a közte tíz. Townes keze is elsült, aztán pedig Karahodzicsot csak faulttal tudták megállítani, de a ziccer így is eredményes volt, 35–20. Időt kért Pethő Ákos, a Nyíregyháza trénere, de ez sem zökkentette ki a kecskemétieket a lendületből: Borisov vállalkozott távolról, és nem hibázott, 38–22. Klobucar kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát, 41–22. Bazsó a vendégeknél megszerezte első egységeit, 41–24. Két gyors hazai kettessel már 20-nál is több volt a differencia a csapatok között, 45–24. A nagyszünetre végül 45-25-ös állás mellett mehettek a felek.