A nyár óta Erki Milán a HÉP-Röpke SE edzője, vele készült tehát a gárda az NB II. Keleti csoportjában az alapszakaszra. Az első mérkőzés előtt, amelyen a Kistext csapatát fogadta a Röpke, jóslásokba nem bocsátkozott a mester, viszont kifejezte, hogy nagyon reméli, hogy a csapat győzelemmel kezdi a szezont.

Kívánsága valóra vált, mert bár ugyan az első szettben még akadozott a gépezet, azt meg is nyerték a fővárosiak 25:19 arányban, a második etapban már magára talált az összetételét tekintve is megújult, fiatal gárda, és viszonylag kiegyenlített játszmákban, de biztató játékkal nyerte mind a három hátralévő szettet.

HÉP-Röpke SE–Kistext 3:1 (-19, 19, 20, 18)

Játékvezető: Horváth Miklós, Tillman Gyula.

HÉP-Röpke SE: Tóth V., Peresztegi, Beóka, Horváth J., Nagy R:, Mák, Sanchez, Barabás, Pintér, Kiss L, Illés. Liberók: Szabó Cs., Baranyi. Edző: Erki Milán.

Kistext: Madaras, Galambos, Varga, Kovács Z., Rátkai, Takács, Veress, Balla, Ostorics, Kocsis. Liberók: Virág, Bor. Edző: Kocsondi Dávid.

– Az első szettben egy kicsit bent ragadtunk az öltözőben, ami egy kissé görcsös, feszült játékot eredményezett, ez az első szett végjátékáig tartott. Ott nagyon szépen fölzárkóztunk mínusz hét pontról egy-két pontos különbségre, a második szett közepére aztán le is vetkőztük ezt a görcsösséget – értékelt Erki Milán, a HÉP-Röpke SE vezetőedzője. – Azt követően mindenki a saját tudásának a legjavát nyújtotta, onnantól kezdve minden működött. A mezőnyben is jól dolgoztunk, a nyitásaink is jók voltak, domináltuk a mérkőzést, és ez a következő három szetten meg is látszott. Az eredmény önmagárét beszél, ma ennyi különbség volt a két csapat közt. Összességében elégedett vagyok a játékosokkal, hiszen teljesítették, amit kértem tőlük. A játék közbeni kommunikációja terén van még hiányosság, ez annak az eredménye, hogy három forrásból állítottuk össze az idei csapatot. A KESI ifjúsági csapatából, a saját ifjúsági csapatunkból, és természetesen a tavalyi felnőtt csapat itt maradt játékosaiból. Ezen még dolgoznunk kell, hogy a kommunikáció folyamatos legyen, és hogy elkerüljük az apró hibákat, amik főleg az első szettben jellemzett minket. A szurkolók szerencsére segítek a csapatot átsegíteni, amikor holtpontra került, az ő segítségünknek nagyon örültünk.