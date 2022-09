Fordított előjelekkel várták a csapatok a szombat esti összecsapást, ugyanis a Százhalombatta három forduló után nyeretlenül a tabella utolsó előtti helyéről vágott neki a 4. fordulónak, míg a KTE – kisebb meglepetésre – a megszerezhető hat pontból négyet begyűjtött az első három körben.

A találkozó első gólját Turák révén a házigazda szerezte, de a Kecskemét is gyorsan megkezdte a gólgyártást. A KTE kiválósága, Szakály a 7. percben már három gólnál járt, ehhez Deák és Horváth Andor is hozzátett, és Tóth Norbert csapata elkezdte kiépíteni magabiztos előnyét. Közeledve a félidő feléhez, két perc alatt Csuzi, Papp, Szeverényi és Szakály is betalált a kecskemétieknél, akik már hattal vezettek, 3–9. Időkérés után próbált közelebb férkőzni ellenfeléhez a Százhalombatta, ám öt gólnál befagyott a két csapat közit különbség. Mutatott az eredményjelző 5–10-et, 7–12-t és 9–14-et is. A nagyszünetben is öttel állt jobban a vendégsereg, 11–16.

A második játékrész elején úgy tűnt, minden kérdést lezárhat a Kecskemét, hiszen remekül folytatta a meccset. Hét perc alatt 5–2-es rohanást produkált a KTE, így nem maradt más eszköze, ismét időt kért Ernst Attila vezetőedző. Nyolcgólos hátrányból indította meg feltámadását a Százhalombatta. Bár a 45. percben még mindig öt góllal vezetett a hírös városi alakulat, de a játék képe gyökeresen megváltozott. Elkapta a fonalat a Pest megyei gárda, amely előbb Farkas, majd Csengeri kétperces kiállítása miatt is emberelőnyben támadhatott, és ezt ki is használta. Az 56. percben Horváth Andor meglőtte a KTE 27. találatát, ám Gyurcsovics és Mogyorósi felhozta egy gólra a Százhalombattát. Az utolsó perc úgy kezdődött meg, hogy a kecskemétieknél volt a labda, de a mindent eldöntő gólt nem tudták megszerezni, ellenben a hazaiak az utolsó másodpercben Félegyházi találatával egyenlíteni tudtak. Ezzel 27–27 lett a végeredmény.

A Százhalombatta így megszerezte első pontját a bajnokságban, míg a KTE öt ponttal a 7. helyen áll a tabellán.

A Kecskemét következő bajnoki mérkőzése október 1-jén lesz hazai pályán a PLER-Budapest ellen.

Tóth Norbert vezetőedző (KTE-Piroska Szörp): – A Százhalombatta lassabb, statikusabb támadójátékot képvisel, erre már a meccs előtt is felhívtuk a játékosok figyelmét. Azt kértem tőlük, hogy ne vegyük fel a ritmusukat, hanem diktáljuk a saját tempónkat. Ez a meccs háromnegyedében álomszerűen meg is valósult, jól védekeztünk és ebből sok gyorsindításos gólt értünk el. Egészen a 45. perc környékéig uraltuk a meccset, ám az utolsó periódusban ismét előjött az a probléma, ami eddig is jellemzett bennünket. Dekoncentráltak lettünk, sok ziccert rontottuk, illetve a védekezésünk is visszaesett. Sajnos ezekben a percekben nem volt olyan vezérünk a pályán, aki a holtponton át tudott volna lendíteni minket. Bár csalódottak vagyunk, de úgy kell felfognunk, hogy idegenben értékes az egy pont. Mindenesetre a második félidei teljesítményünkből tanulnunk kell.

Százhalombattai KE – KTE-Piroska Szörp 27–27 (11–16)

Százhalombatta. Vezette: Bába, Horváth P.

SZKE: Kovács (k), Rácz (k), Turák 1, Zatureczki 1, Keresztes, Kiss 2, Mogyorósi 3, Kerkovits 3, Gálli 3, Rácz, Félegyházi 6, Gyurkovics 5, Bozy, Kollonay, Fóti, Pap. Vezetőedző: Ernst Attila

KTE: Szikora (k), Feth (k), Kalmár, Lukács S. 6, Szakály 4, Csuzi 1, Papp 1, Horváth A. 4, Szeverényi 1, Forgács 2, Lukács K., Farkas 1, Deák 2. Vezetőedző: Tóth Norbert

Hétméteres: 3/1 ill. 3/2

Kiállítás: 6 perc ill. 8 perc