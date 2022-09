Az SC Hírös–Ép és a Solt mérkőzése évek óta rangadónak számít, és bár ez a párosítás semmiképpen nem tartozik a nem hivatalos kánonban felsorolt derbik közé – nem utolsósorban azért, mert nem is szomszédvári derbi, ilyen rangja tehát nem is lehet –, mégis évek óta egy extra pikáns hangulat övezi a két csapat találkozóját. Solti részről Nitsch Mátét kérdeztük meg arról, hogy meg tudja-e erősíteni ezen állítás igazságtartalmát, és hogy vajon tudja-e, hogy ez az extra rivalizálás mikortól eredeztethető.

– Igen, így van, mind a két csapat számára különlegesnek számít, amikor egymással találkozunk – jelentette ki a soltiak fiatal csapatkapitánya. – Véleményem szerint azóta számít kiemelten fontos mérkőzésnek a számunkra a kecskemétiek elleni találkozó, amióta a 2016/17-es idényben ez a két csapat két fő esélyesként viaskodott egymással a megyei harmadosztályban a bajnoki címért, és azzal együtt a följutásért. Parádés évet futott akkor mind a két csapat. Az ősszel sikerült 5–0-ra legyőznünk a kecskemétieket, a tavasszal azonban, amikor már látszott, hogy a műkertvárosi találkozón dől el a bajnoki cím sorsa, sikerült visszavágniuk 4–1-re, és meg is nyerték aztán a bajnokságot. Azon a mérkőzésen én ifistaként még éppen hogy csak a felnőtt csapat tagja voltam, tehát a csapatot csak szurkolóként kísértem el, viszont érdekes módon talán én vagyok az egyetlen, aki abból a keretből még mindig Solton van. Ráadásul nem is csak a játékoskeret cserélődött ki, hanem a szakmai stáb is, ám az a hagyomány, hogy az SC Hírös-Ép elleni meccs rangadó, sértetlenül megmaradt, és még ma is a két csapat tabellán elfoglalt helyezésétől függetlenül kiemelt figyelemmel készülünk erre a mérkőzésre. Nincs ez másként az idén sem.

Kertész Zoltán, az SC Hírös-Ép elnöke megerősítette, hogy valóban kiemelt ellenfélnek számít a Solt, de nem ellenségnek, hanem a szó nemes értelemben ellenfélnek.

– Valóban rendre nagy csatákat vívtunk a soltiakkal, nem egyszer élményszámba mentek az összecsapások. A két csapat vezetősége között ugyanakkor kiváló a kapcsolat, és szakmai vonalon is van kapcsolat, tőlünk ugyanis nem kevesen áramlottak Soltra, elsősorban az utánpótlás vonalra. De ott van például a jelenlegi kapusuk, Borbély Krisztián, ő is az SC Hírös-Éptől került át Soltra. Az idén ráadásul szerintem igen erős is mind a két csapat, így aztán kiváló rangadóra van kilátás. Kiváló és kiszámíthatatlan rangadóra, de természetesen azt szeretném, ha itthon tudnánk tartani a pontokat. Nálunk hét közben is érződött az elszántság, a szokásosnál is jobb volt az edzéslátogatottság, senki nem akar lemaradni erről a kiemelt derbiről.