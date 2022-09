Szabó István szokásához híven a hétközi meccsen forgatta csapatát, ahogy azt már az NB II.-ben is megszokhattuk tőle, így Varga Ádám és Rjaskó Mihály például először lépett pályára szezonban, mindketten először kezdtek az élvonalban, utóbbi debütált. Az első tíz perc nem hozott komoly izgalmakat a találkozón, egyedül Buma lövése volt feljegyezhető a 2. percből, ám ballal, fordulásból elengedett próbálkozását megfogta Varga Ádám. Szűk negyedóra elteltével megélénkült a meccs, előbb Szabó Levente lőtt távolról egy megindulás után, amit Rockov biztosan fogott. A 13. percben egy eladott labdára Funsho csapott le, majd hatalmas felsőlécet rúgott, a kontrából aztán megint Szabó próbálta bevenni a másik kaput, de Rockov ismét védett. Mezőnyben zajlott ezután a küzdelem, de a 31. percben a Vidi végig tudott vinni egy kontrát, Kodro balról ívelt a hosszú oldalra, ahol Nego érkezett, és pattanás nélkül hatalmas gólt ragasztott kapásból a bal felsőbe (1-0). Nem kellett viszont sokat várni az egyenlítésre, a 40. percben egy hazaadást támadott Katona Bálint, és jól is tette, mert Rockovtól elpattant a labda, amit ezután könnyen passzolt a kapuba (1-1). A félidő végén igyekezett megint nyomni a Fehérvár, de Kodro lövését sikerült blokkolni, így nem változott az eredmény.

A második félidő elejét igyekezett megnyomni a Vidi, az első lehetőség Pinto előtt adódott, aki azonban egy kifejelt labdát 16 méterről fölé bombázott.

Két perccel később Funsho lépett ki egy indítással, góllal is fejezte be az akciót, de a VAR-vizsgálat lest jelzett, így nem adták meg a gólt. A folytatásban nagy taktikai csata alakult ki, mindkét cserékkel igyekezett csapatát forgatni. A 67. percben Gréczi kerülhetett volna helyzetbe, de nem találta el a labdát, míg a 73. percben Fiola lőtt jobbról, kevéssel a jobb alsó mellé. A 77. percben újra a Vidi előtt adódott sansz, Dárdai csúsztatott a kapu fölé. Az utolsó tíz percben már hatalmas nyomás volt a kecskeméti kapun, a Vidi folyamatosan lőtte középre a labdákat, de Varga Schön lövését és Negó közeli fejesét védeni tudta. A 90. percben már ő sem tudott segíteni, Dárdai szögletére Stopira robbant be és a kapuba fejelt (2-1), megszakítva ezzel a KTE 18 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát.

Michael Boris, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője: – Hogyha csak az eredményt tekintjük, akkor az utolsó percekben szerzett góllal nyertünk, ez nem tűnik nagy ügynek, de a mérkőzést egészét nézve megérdemeltük a győzelmet.

A Kecskemét 18 meccs óta volt veretlen, látszik, hogy egy stabil csapat, mely tudja mit és hogyan akar játszani.

Sokat volt nálunk a labda, igyekeztünk sokat mozgatni őket. Meg is szereztük a vezetést, majd 1-1 után rögtön gólt lőhettünk volna. Ez nem jött össze, és ilyenkor tudjuk mi következik, egyre nagyobb kockázatot vállaltak a védőink is. Hat héten át komoly sorozatterhelésnek voltak kitéve a játékosok, ezt a mentális terhet akkor is jól bírták, ha a Ferencváros és a Kisvárda ellen meglehetősen tiszta vereségeket szenvedtünk. Ezt a győzelmet viszont ma nagyon megérdemeltük.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Azt kaptuk, amire számítottunk a hazai csapattól, de gondolom ezzel ők is így vannak. Szerettük volna megvalósítani, hogy akár a hátsó, akár a középső zónában stabilan védekezünk, és ebből gyors átmeneteket valósítsunk meg, volt is amikor sikerült. El kell azt is ismerni, hogy volt, amikor megbontottak minket. Akkor is fáj, hogy az utolsó pillanatban ilyen gólt kapunk, hiszen felhívtuk a figyelmet arra, hogy Stopira milyen jól fejel.

Nincs okunk ugyanakkor szégyenkezni, mert stabilak voltunk, most nem volt szerencsénk a végén.

Ez a kvalitás, ez különbség a két csapat között, egyéni megoldásokkal a Vidi el tud dönteni meccseket, ez történt most is. Gratulálunk kell így a hazai csapatnak, de már előre is kell tekinteni, hiszen szombaton jön a Paks elleni mérkőzés.

MOL Fehérvár FC – Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

Székesfehérvár, néző: V: Farkas Á. (Horváth R., Szécsényi I.)

Fehérvár: Rockov - Fiola, Larsen, Stopira - Nego, Pinto, Pokorny (Dárdai 72.), Bumba (Schön 66.), Hangya – Funsho (Kastrati 66.), Kodro (Zivzivadze 72.). vezetőedző: Michael Boris

KTE: Varga Á. – Katona M., Rjaskó, Belényesi, Pejovics (Szalai 46.), Zeke – Meszhi (Djuranovics 68.), Vágó, Szuhodovszki (Nagy K. 61.) – Katona B. (Gréczi M. 61.), Szabó L. (Szabó A. 80.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Nego (31.), Stopira (90.) ill. Katona (40.)