A gyorstollas a tollaslabda háló nélküli változata, a tenisz, tollas, squash elemeit kombinálja össze. Antal Zoltán 2018-ban találkozott először a sporttal, és azóta folyamatosan egyre sikersebbe benne.

– Amikor első osztályos voltam, akkor atlétikai edzésre jártam és mindig utánunk jöttek a gyorstollas versenyzők. Akkor annyira még nem is érdekelt a játék. Amikor elkezdtem járni a Szilády Áron Gimnáziumba, akkor vezették be szakköri formában és én is jelentkeztem. 2019 óta járok versenyekre. Pont abban az évben volt a világbajnokság, ahol én is részt vettem. A játék szeretete miatt kezdtem el művelni ezt a sportot – tekintett vissza a kezdetekre Antal Zoltán, akit azóta többször is igazolt már az élet, hogy jó döntést hozott.

Antal Zoltán folyamatosan érmeivel.

Fotós: Antal Zoltán

Az elmúlt hétvégén rendeztek nemzetközi gyorstollas versenyt Budapesten, ami után Antal Zoltán igencsak jó eredménnyel büszkélkedhet.

– A hétvégi versenyemmel elégedett vagyok, ugyanis egyéniben első, párosban pedig második helyen végeztem. Az egyéni versenyben nem számítottam ilyen jó eredményre, ugyanis nálam két idősebb és jobb versenyzőt tudtam legyőzni – mondta szerényen a siker után.

Antal Zoltán azt is elárulta, hogy miben más párosban versenyezni, mint egyénileg.

– Teljesen más a két dolog, ugyanis itt nemcsak magamra, hanem a társamra is figyelnem kell. Fontos, hogy az elöl lévő játékos csak a pálya első területére fókuszáljon, a hátsó pedig biztosító ember legyen. Mi a társammal nagyon jól megértettük egymást, ez is volt mondhatni a siker titka – tette hozzá Antal Zoltán.

A mögöttünk hagyott nyáron rendezték Zágrábban a világbajnokságot, ahol Antal Zoltán is megmérettette magát.

– A zágrábi világbajnokságon ötödik lettem, ami azt gondolom, szép eredmény. Mindenképpen sokat tanultam, ugyanis láttam teljesen más taktikákat, játékstílusokat. Itt tanultam meg azt is, hogy jobban ki kell elemeznem az ellenfeleim játékát. Azóta ezt csinálom és ez a hétvégén is eredményre vezetett.

Antal Zoltán elárulta, milyen céljai vannak ezzel a sporttal a jövőben.

– Ameddig bírom, addig szeretnék gyorstollasozni, hiszen ez egy remek játék. Legfőbb célom, hogy egy Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon a dobogón állhassak, esetleg meg is nyerjem az adott versenyt. Ezért fogok dolgozni a következő hetekben, hónapokban – zárta gondolatait Antal Zoltán.