Szombat délután három mérkőzést vívnak meg a megye egyben, a Lajosmizse–Bajai LC, a Harta–Tiszakécskei LC II. és a Kecskeméti LC–­Jánoshalma találkozókat. Vasárnapra négy mérkőzés marad, a Soltvadkert–Kunbaja, a Bácsalmás–Kiskunfélegyháza, a Kecel–Kalocsa összecsapás, és végül, de nem utolsósorban az örökrangadó, az Akasztó–Kiskőrös mérkőzés.

– A csapat öltözője a mögöttünk álló nyáron nem volt átjáróház, gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel vágtunk neki a múlt héten a 2022/23-as idénynek, mint amellyel az előzőt befejeztük – mutatta be az őszi keretet Judák László. – Nem bántuk ezt, hiszen elégedettek voltunk a csapat tavaszi teljesítményével, tehát az okozta a legnagyobb örömöt, hogy egyben tudtuk tartani azt a társaságot. Két érkezőről tudok beszámolni, akikkel mindenképpen erősödött a keret, a középpályás Molnár Edvárdot igazoltuk le Soltvadkertről, majd egy támadóval erősítettünk, Boldizsár Csaba személyében. A felkészülésünk a tervek szerint sikerült, így aztán megalapozottnak érezzük a célkitűzést, hogy a bajnokság végére szeretnénk az első hat között végezni.

A jelen állapotunkban, a keret játékerejét tekintve, ennél gyengébb teljesítmény csalódást jelentene. Nagy izgalommal várjuk a hétvégi rangadót, ehhez már önmagában az elég lenne, hogy a Kiskőrös lesz a vendégünk.

Ez az a derbi, amelyet ez a térség minden idényben a legjobban vár, amely olyan nézőket is képes bevonzani, akik egyébként ritkán járnak el megyei mérkőzésekre. Ez minket kötelez, mindent el fogunk követni a siker érdekében, hogy győzelemmel örvendeztessük meg a szurkolóinkat. Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű, hiszen ez a párosítás – játsszák bárhol a mérkőzést – mindig kiszámíthatatlan. Ugyanakkor amiatt is nagy izgalommal várjuk a vasárnapi mérkőzést, hogy most először fogunk az új füves pályán játszani. Szinte az utolsó pillanatokig folytak a munkálatok, de most már büszkén és örömmel jelenthetjük, hogy elkészültünk, és nincs akadálya, hogy a régi-új pályán fogadjuk az örök riválist. Biztos vagyok abban, hogy kemény, éles, szoros, izgalmas mérkőzés lesz.