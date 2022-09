A Paksi FC egy üde színfoltja a magyar élvonalnak már nagyon hosszú ideje, hiszen a Tolna megyei gárda tradícionálisan magyar játékosokra épít, ráadásul az utóbbi években védjegyévé vált a gárdának, hogy sok gólos, élvezetes meccseket vív. A Paks tavaly a kupadöntőbe is bejutott, ahol ugyan vereséget szenvedett az FTC-től, de így is nagyon jó évet zárt a klub. Nyáron edzőváltás történt, Bognár György helyét Waltner Róbert vette át, emellett távozott a gólkirály, Ádám Martin is. A Paks ezzel együtt jól tudott erősíteni a nyáron, és jól is kezdte a szezont, még akkor is, ha szerdán 3-1-re kikapott otthon a Kisvárdától. Csütörtökön egy igazi „sztárigazolást”is bejelentettek, visszatért ugyanis a klub korábbi gólkirálya, a magyar válogatottban is bemutatkozó Hahn János.

A Kecskemét már nem mozgolódott az átigazolási időszak zárásakor, a klub Gréczi Márton megszerzésével a múlt héten lezárta keretét. Bár szerdán Székesfehérváron 2-1-es vereséget szenvedett a KTE egy utolsó percben kapott góllal, a klubnál már igyekeznek előre tekinteni. A Kecskemét megszorongatta azt a Fehérvárt is, mely válogatott játékosokat cserélt be a kispadról is, a végén azonban már megroppant a nyomás alatt.

– Inkább az a fájó, hogy pont abból kaptunk gólokat, amire egész héten készültünk – tekintett vissza Vágó Levente, a KTE csapatkapitánya. – Tudtuk, hogy a Vidi nagyon jó az átmenetekben, gyakoroltuk is, hogy labdavesztés után hogyan reagáljunk. Az első gólnál sajnos pont ebben hibáztunk, gyakorlatilag mi voltunk lövőhelyzetben, de megkontrázott minket és végig is vitte az akciót a Vidi. A második gól szintén egy sokszor átbeszélt szituációból született. Tisztában voltunk vele, hogy Stopira milyen jól fejel, és labdákkal ezért keresik is. Bosszantó ráadásul, hogy már nagyon kevés kellett volna a pontszerzéshez. A meccs elején egy picit kapkodtunk, de feljavultunk és rendben voltunk utána. Voltak viszont ki nem kényszerített hibáink, amikre a Vidi rendre kegyetlenül lecsapott, helyzeteket tudott teremteni. Picit több pontossággal elkerülhető lett volna, hogy ennyi helyzete legyen a Vidinek. Az utolsó tíz percben már akkora nyomás volt rajtunk viszont, hogy benne volt a hazai gól a meccsben, de hősiesen küzdöttünk, megtettünk mindent. Sajnos egy pontrúgásnál már nem koncentráltunk eléggé, és ezt meg is büntették – tette hozzá a Kecskemét középpályása.

A Kecskeméti TE 18 bajnoki mérkőzés után kapott ki újra, utoljára február 28-án kapott ki a gárda a másodosztályban.

Pont emiatt tartja Vágó Levente, hogy nincs okuk szégyenkezni most sem.

– 18 mérkőzés után egy Fehérvártól idegenben kikapni nem szégyen. Nagy dolognak tartom ezt a hosszú szériát, pláne azért, mert több meccset tudtunk ehhez hozzátenni az NB I.-ben is, ami különösen nagy élményt volt.

Szombaton már a Paks ellen javíthat a gárda, és nem is szeretnék, hogyha a Széktói Stadionból bárki három ponttal távozna a szezonban.

– Bízom benne, hogy újra szép számú közönség előtt léphetünk pályára. Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni a sikerért, nem szeretnénk ezt a pályát vesztesen elhagyni senki ellen sem. Kemény találkozó lesz, de ez esetünkben minden meccsre igaz. Ugyan sűrű periódusban vagyunk, de a felkészülésünk jól sikerült, a csapatunk átlagéletkora fiatal, ami ilyenkor előny, emellett fizikálisan is rendben vagyunk. A mester ráadásul nagyon jól tud rotálni, most is megtette, illetve erre a meccsre is tud akár, így abszolút pozitívan várjuk a találkozót – zárta gondolatait Vágó.

A találkozó szombaton 14 órakor kezdődik a Széktói Stadionban, és érdemes jegyet venni online, vagy 12 óra 30 perctől a helyszínen, mert aki így tesz és megőrzi jegyét, annak garantált elővételes jegyvásárlást biztosít a kecskeméti klub a legközelebbi, Ferencvárosi TC elleni hazai találkozóra is, melyet október első hétvégéjén rendeznek.