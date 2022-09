– Több, mint harminc éve működik már az egyesületünk, amely elsősorban a szabadidősportra koncentrál – mutatta be a rendező klubot Török Tibor. – Az egyesületünk létrejötte, indulása tulajdonképpen összeköthető a labdarúgó pálya három évtizeddel ezelőtti létrehozásával. Nagy István, az akkori elnök volt a fő kezdeményező, az ő érdemének, az ő fáradhatatlan szervezőmunkájának tudható be, hogy annak idején a labdarúgópálya elkészült. Idővel aztán egyszerű focipályából jóval többé nőtte ki magát, az évek során ugyanis elkezdett gazdagodni a pálya környéke. Létesült mellette egy kis játszótér, idővel aztán padokat is felállítottunk, elvégeztünk egy kis parkosítást, aztán megépült hullámpalából egy kis bódé is, ami az elkészültekor még az egyetlen épület volt, ma már viszont csak raktárnak szolgál, annál is inkább, miután azóta már miután épület egy közösségi ház is. Matkónak ez a futballpálya tehát egy központi parkja lett, ahova elsősorban a gyerekes családok ki tudnak menni sétálni, sportolni, játszani. Egy nonprofit szervezet egyébként a miénk, így aztán a pályát, amelynek a minősége is nagyon jó – a matkói lakosok egy része tartja karban.

És jött az ötlet, hogy jó lenne rendezni egy olyan mérkőzést, ami megkoronázza az elmúlt harminc év teljesítményét, mintegy elismerve azt, amit ez a közösség a saját erejéből elért.

– Azért a magyar öregfiúk válogatottra gondoltak, mert biztosak voltunk benne, hogy az jelentheti a legnagyobb élményt a matkói focikedvelőknek, ha olyan játékosokat láthatnak élőben, akiket két, három évtizeddel ezelőtt még a televízióban csodálhattak meg.

Ez volt tehát az alapötlet, és be is nyújtották a Magyar Labdarúgó-szövetséghez a kérelmet, amelynek értelmében szeretnék meghívni egy gálamérkőzésre a magyar öregfiúk válogatottat. Ezt a kérdést a szövetségben elfogadták.

– Miután a kérésünk kedvező fogadtatásra talált, úgy döntöttünk, hogy legyen ez a mérkőzés egyfajta tisztelgés Nagy István előtt, aki ezt az egészet elindította, és aki ma is aktív, az egyesületben is elnökségi tag, és mai is ő az, akinek a szívügye a pálya karbantartása. Őt köszöntenénk egy elismeréssel a társadalmi munkájáért, és kapni fog egy olyan oklevelet is, amely szerint a sportpálya az ő nevét fogja megkapni. Egyfajta tisztelgés ez tehát előtte, és vele együtt mindazok előtt, akiknek a munkája ebben a létesítményben – amely Matkópuszta egyik büszkesége és központi közösségi tere – , benne fekszik.

Ellenfelet nem volt nehéz találni, hiszen a Kecskeméti TE öregfiúk évek óta rendkívül aktív csapata a legnagyobb örömmel fogadta el a meghívást.

A csapat erre az alkalomra kinevezett edzője Nagy Lajos, jelenleg a Kecskeméti LC edzője, akinek a neve egyrészt összeköthető a kecskeméti futballal ugyanakkor matkói származású, ő tehát a kiváló összeköt kapocs Matkó és Kecskemét között. A mérkőzésen egy matkói játékos fog szerepelni, Újvári János is, aki mindmáig futballozik, igaz, ma már nem igazolt játékosként.

A mérkőzést követően a rendezők természetesen vendégül látják mind a két csapatot, nem csak a pályán lesz tehát ünnepi az alkalom, hanem a mérkőzés után is. Igyekeznek elsősorban helyi jellegzetességekkel szolgálni, részleteket erről nem mondott Török Tibor, de annyit azért elárult, hogy aki a halászlét és a pacalt szereti, az aligha fog Matkóról fog éhesen távozni, mint ahogy több formában is felhasználják a menühöz Matkópuszta egyik büszkeségét, a sárgabarackot. A mérkőzés 15 órakor kezdődik, kétszer harminc percet játszanak a csapatok, és várnak rá minden érdeklődőt szeretettel.