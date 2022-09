A Kecskeméti ARC azt az Exiles-t fogadja, amellyel kapcsolatban már annyira közhelyes az az ismérv, hogy sosem tudni róluk, hogy épp milyen felállásban fognak szerepelni a javarészt Budapesten dolgozó, tanuló külföldi játékosaik pillanatnyi elfoglaltsága miatt, hogy az már szóra sem érdemes. A kecskemétiek viszonylatában viszont annál inkább új keletű ez a dolog, hiszen két héttel ezelőtt a Bulldogok elleni hazai derbin kilenc játékosát volt kénytelen nélkülözni Thomas Aponte edző, aki saját maga is kék-fehér mezt öltött, annyira kevés hadra fogható játékosa maradt a találkozóra. Így az első hazai pályán játszott mérkőzés borítékolhatóan, majd a valóságban is a fiaskó kategóriába került. Az azóta eltelt két hétben nem javult az állapota a mérkőzésen megsérült Bartus Gábor, Horváth Márton, Jámbor Norbert triónak, ők nagyon fognak hiányozni a hírös városiak soraiból. Az eltelt két hétben azon dolgozott a csapat, hogy a múltkori csorbát kiköszörülje az Exiles ellen. Ennek az esélyeit növelő jó hír, hogy ezúttal már a légiósaira is számíthat a venezuelai szakember, valamint néhány visszatérő is erősíti majd a keretet. A vendég fővárosiaknak sem indult jól a szezon, méretes fiaskót sikerült begyűjteniük az első fordulóban az újonc Nagykőrös otthonában elszenvedett vereséggel. A mérkőzés érdekessége, hogy a KARC trénere négy évet húzott le az Exiles csapatában, így rajta és a megálmodott taktikán biztos semmi sem fog múlni, annál inkább játékosain, akik szombaton 14 órától az Atlétika Centrum rögbi pályáján a játékvezető sípszavára harcba szállnak.