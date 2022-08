Mondhatni tipikusan indult Csuti Zoltán cseppet sem hétköznapi története, már gyermekként is az autók bűvölték el, rengeteget játszott a kis járművekkel. – Emlékszem, amikor már az óvodába készültem és megkérdezték tőlem, mit szeretnék, mi legyen a jelem, gondolkodás nélkül rávágtam, hogy autó – idézte fel a kedves emléket a fiatal sportoló.

Azt, hogy ez mennyire nem csupán erőtlen fellángolás volt a hároméves kisfiútól jól mutatja, hogy zsebpénzéből vásárolta meg első kormányát hatodik osztályos korában, hogy autóverseny-szimulátorban próbálhassa ki magát.

Szimulátorokkal kezdődött ugyanis – ahogy a legtöbbeknél – a valódi autóversenyzéshez vezető útja. – Eleinte csupán kikapcsolódást jelentett a játék, de ahogy teltek a hónapok és az évek, egyre inkább bennem volt a gondolat, hogy milyen jó lenne autóversenyzővé válni, sportolni, hisz a legnagyobb példaképem Ayrton Senna, háromszoros Forma-1-es világbajnok. A születésem előtti évben halt meg, de visszanéztem az összes versenyét. Már tizenévesen inspirált, sportolóként és emberként is – mondta.

Csuti Zoltán évekig játszott a szimulátoron, több országos bajnokságot is megnyert és egy világbajnoki harmadik hellyel is büszkélkedhet, volt, hogy valós pilótákat győzött le a virtuális térben. A főiskolás évei alatt viszont eltávolodott a szimulátorok világától, mert úgy érezte, huszonévesen már nem üldözhet ilyen álmot, hisz nincs reális esély rá, hogy autóversenyzővé válhasson.

A technikai sportok ugyanis, így az autóversenyzés is rendkívül drága: egy belépő kategóriában az éves fix költségek 10-15 millió forint körül mozognak. – Négygyermekes, átlagos családból származom. A szüleim minden tőlük telhetőt megtettek és tesznek értem, de a lehetőségeink korlátozottak, és a húszas éveim elején már úgy gondoltam, ideje elengedem ezt az álmot – idézte fel a nehéz pillanatokat.

Nagyot fordult vele a világ

A sorsa azonban mégiscsak visszaterelte a gyerekkori vágyának útjára: 2019-ben felkérték, hogy csatlakozzon e-sportolóként a Michelisz Norbert, magyar világbajnok túraautó-versenyző által alapított M1RA elnevezésű csapatba, ahol szimulátorversenyzőknek is helyet biztosítanak. – Megtisztelő és inspiráló volt, hogy a virtuális térben elért eredményeim miatt megkaptam ezt a lehetőséget. Nagy lendületet adott, és arra gondoltam, legalább akkor szimulátorversenyzőként maradjak meg ebben a sportágban – fogalmazott.

Története azonban itt korántsem állt meg, a világjárvány kitörése miatt sokaknak rendkívül nehéz 2020-as év Csuti Zoltán számára páratlan lehetőséget hozott. A legtöbb autóversenyzéssel foglalkozó bajnokság szünetelt, így az e-sport az élmezőnybe tört, ez sok szimulátorosnak adott lehetőséget reflektorfénybe kerülni. Michelisz Norberték ekkor szerveztek meg a NextMichelisz tehetségkutatót, aminek az volt a célja, hogy egy tehetséges szimulátoros 2021-ben valódi autóversenyzővé váljon.

Csuti Zoltánt a NextMichelisz tehetségkutató döntőjében Michelisz Norbert (feketében) látta el jó tanácsokkal

Forrás: Beküldött fotó

A több mint 4000 jelentkező közül Csuti Zoltán a második helyen végezett, a döntőben Michelisz Norbert versenyautójával bizonyíthatott a Hungaroring ikonikus pályáján. A sors azonban nem várt fordulatot hozott: 2021-ben a tehetségkutató győztese megfertőződött koronavírussal, így nem állhatott rajthoz, Zoltán ugrott be helyette.

Szimulátorversenyzőként ez nem kis feladat, ugyanis bár a túraautó-bajnokság járműveinek alapja egy szériaautó, ami az utcán is megtalálható, a kaszni is hasonlít rá, de többek között a motor, a futómű és a gumiabroncsok is nagyon különbözőek, a féktávok, valamint a nagy sebesség miatt speciális alkatrészekkel vannak felszerelve.

De ez az ad hoc helyzet minden aspektusával együtt kiváló lehetőséget biztosított a bemutatkozásra. Bár technikai hiba miatt a 8. helyen ért célba a halasi születésű fiatalember, tizenkét pilótát így is maga mögé utasított.

– Mint minden versenyzőt, engem is a győzelem hajtott, rosszul esett, hogy ez nem sikerült, de így is nagyon boldog voltam, tekintve, hogy honnan indultam és mennyi ember mondta azt, hogy ebből nem lesz semmi.

Nagyon ritkán történik meg idehaza, hogy valaki bekerül ebbe a közegbe, tíz évente talán egy-két embernek sikerül – érzékeltette helyzete komolyságát Csuti Zoltán.

A szezon második felében újabb nem várt lehetőség érkezett, kapott egy telefonhívást Zoltán, hogy legközelebb Szlovákiában versenyez a Swift Cup Europe mezőnye és egy autó megüresedett, megkérdezték rajthoz állna-e. Minimális pénzt kellett beleraknia, így nem volt kérdés számára, hogy újra megméreti magát. Nyugodtan, önbizalommal versenyzett, ami az első futamon a dobogó harmadik fokára, míg a második futom a második helyre juttatta.

Fizikai állóképesség felmérése fontos része volt a tehetségkutató versenynek

Forrás: Beküldött fotó

Támogatókat keresett a folytatásra, dupla győzelmet aratott

A tavalyi versenyszereplése után Csuti Zoltán a fejébe vette, hogy folytatni szeretné sportolói pályafutását. Ehhez azonban pénzre volt szüksége, nem is kevésre. – Egy Excel táblázatba összegyűjtöttem a cégeket, több mint százat, és mindenkit egyesével megkerestem. Sok helyről nem is kaptam választ, de végül annyi szponzort találtam (sokat Halason), hogy a családom és a barátok segítségével közösen elindulhattam a Swift Cup Europe hazai versenyhétvégéjén.

Többször éreztem úgy, hogy nem tudom előteremteni a szükséges összeget, de úgy voltam vele, hogy most vagyok fiatal, most vagyok jó formában, meg kell próbálnom és bíznom kell a sorsomban

– engedett bepillantást kitartásába Csuti Zoltán.

A július második hétvégéjén rendezett versenyen a szabadedzéstől kezdve az időmérőn át a két futamig olyan kiegyensúlyozottságot, higgadtságot és tudatosságot mutatott a fiatal sportoló, ami magában hordozta a sikert. – Jól összehangolódtam az autóval, magabiztos voltam, szombaton az első helyről rajtolhattam és győzelmet arattam, majd vasárnap fordított rajtrács volt, így a nyolcadik helyről kezdtem, de végül az élre álltam. Amikor először, szombaton átszeltem a célvonalat fel sem fogtam, olyan sokszor álmodtam róla, hogy egyszer autóversenyző legyek és sikereket érjek el, nagy pillanatok voltak ezek a számomra – emlékezett vissza.

Valóra vált az álma, most a céljáért küzd

Csuti Zoltánnak, saját bevallása szerint az álma már valóra vált azzal, amikor először ülhetett valódi versenyautóba a tehetségkutató döntőjében. – Leírhatatlan az az érzés, amikor eggyé válsz az autóval, nagyon erős élmény, nem is lehet ezt elmesélni – idézte fel az életét meghatározó tapasztalását.

Jövőre egy teljes szezont szeretne végigversenyezni, tudja, hogy nem lesz egyszerű, de azok után ami vele történt, úgy gondolja, hogy nincs lehetetlen. – Az Európa-bajnoki cím megszerzése a célom, innen már a kezemben van a sorsom, rajtam áll, mennyire keményen dolgozok azért, amit szeretnék elérni – zárta gondolatait Csuti Zoltán.