Egyelőre főleg az edzéseken van a hangsúly a kecskeméti együttesnél, de az mindenképpen jó jel, hogy a PC Trade Szeged ellen fölényes, 38–23-as sikert aratott az együttes első edzőmeccsén. A keret hazatért a találkozó után, a héten már Kecskeméten folytatódik a munka.

– Többszörösen is hasznos volt az edzőtábor – mondta a KNKSE vezetőedzője, dr. Paic Róbert. – Mivel 7 új játékos érkezett, így nagy hangsúlyt fektettünk a csapatépítő programokra és a csapat „összeszokását” segítő feladatokra. Mivel a többi gárdához képest egy héttel rövidebb időt szántunk a felkészülésre közösen, így rövid idő alatt igen nagy mennyiségű munkát kellett, és kell is még elvégeznünk. Úgy érzem, hogy a lányok ebben partnerek voltak és emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Napi 5-6 órát, sőt, volt, hogy többet edzettünk, de zokszó nélkül tették a dolgukat. Azért az arckifejezésükön láttam, hogy szenvednek… Szerencsére apróbb húzódásokon és vízhólyagokon, no meg Radva Erzsébet kisebb bokasérülésén túl komolyabb sérülés nélkül lehoztuk a tábort, ennek külön örülök. A tábor végén nagyon pozitív vagyok, úgy érzem, az érkezők a vártnál könnyebben beilleszkedtek a csapatba. Persze hosszú hetek várnak még ránk, de van Szerbiában egy mondás: „A reggelről ismerszik meg a nap”, ennek fényében azt gondolom, az indulás alapján bizakodhatunk. A tábor végén közös edzésen vettünk részt a Szeged csapatával, és már körvonalazódik, hogy mik az erősségeink és mik a gyengeségeink; min kell még sokat dolgoznunk a következő hetekben – tette hozzá a tréner.

A KNKSE a héten két idegenbeli edzőmeccset játszik, kedden 17 óra 30 perckor Pécsen a PEAC, majd csütörtökön 18 óra 30 perckor Martfűn a Szigetszentmiklós lesz az ellenfél.