Ki más szerezte volna meg a vezetést a hazaiaknak, mint Kiss László, a lajosmizsei gólgyáros, mindjárt az első negyedóra zárultával. A második félidő derekán aztán egy másik lajosmizsei klasszis, a hosszú sérülés után visszatérő, a második félidőben beálló Móra Viktor is betalált négy perccel azután, hogy Árva Zsolt játékos-edző hármas cserét hajtott végre, így 2–0-ás győzelemmel bejutott a Lajosmizsei VLC a MOL Magyar Kupa második fordulójába. Hogy ezt kapott gól nélkül tehette meg, az köszönhető nem utolsósorban a kapusnak, Lord Sándornak is, aki büntetőt is hárított a mérkőzésen.

Lajosmizsei VLC–Törökszentmiklósi FC-Veteriner 2–0 (1–0)

Lajosmizse, 150 néző, vezette: Németh Gergely (Kovács Tamás, Bencze András)

Lajosmizse: Lord – Fekete A., Orlov (Faragó B. 75.), Borsos (Sinka 63.), Halasi (Tarnocki 63.), Kiss L., Rapi, Bán, Kovács J. (Palotai 63.), Fekete D. (Móra 46.), Gábor. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – Bába, Héder, Tamasi (Poczai 46.), Lucza (Ramos 75.), Földi (Ladányi 46.), Kóródi, Mózer (Falusi 78.), Kiss Cs. ,Szentmiklósi, Gusztafik. Asszisztens edző: Bálint Norbert.