Dulai János, a Kiskőrösi LC elnökét is megkérdeztük a megjegyzéséről, hogy Weiszi olyan ő a Kiskőrösnek, mintha a polgármestere lenne. – A konkrét pillanatra nem emlékszem, hogy ez mikor hangzott el, de semmiképpen nem túloztam, amikor ilyet mondani. Róla el lehet mondani, hogy akkora a szíve, és annyira segítőkész, ami nagy ritkaság. Amikor az ember már azt hiszi, hogy többet már nem tud adni, ő rátesz még egy lapáttal. Önzetlenség, végtelen jó szándék, megingások nélkül. Mindig pozitív gondolkodás. Ez jellemzi, ez emeli ki az embertársai közül. Nagyon szeret idejárni a klubhoz, mi pedig nagyon örülünk, hogy kötődik hozzánk. Az ország legjobb csapatbuszsofőrje, ezt szintén felelősséggel ki merem jelenteni. Megéli ugyanúgy a mérkőzéseket, mint a srácok. Nem sofőr, hanem sokkal több, a legkomolyabb támaszunk. Felesége süti a fánkot, miegyebeket, meghívja a csapatot magához, Ha hazajönnek a lányai, ők is jönnek, ők is sütnek, hihetetlenül pozitív személyiség, aki sokat segít nekünk. És aki jelen van. Nem csak személyében, lélekben is jelen van folyamatosan.

Nem is kell kérni, hogy mikor tudna segíteni, mert felismeri a helyzeteket, és önszántából, önzetlenül jelentkezik és megcsinálja, ráadásul úgy, hogy nem vár cserébe semmit, elvárásai nincsenek, jó szándékból, tiszta szívvel teszi.

És aki segít, annak vajon viszont segítenek-e? – Igen, és erre azonnal egy egészen konkrét példát is tudok mondani – jelentette ki Weiszi. – 2019-ben leégett a házam. Kérni sem kellett, a megye egyes és a megye hármas keret is egymást fölváltva, egy héten át dolgozott a bontási munkálatokon, egy hét alatt mindent, az egész munkát elvégezték.

De nem csak konkrétan a Kiskőrösi keret – mind a megye egyes, mind a megye hármas - érezteti vele azt, hogy viszontszeretni, tehát nem csak ez a jutalma, hanem a buszsofőrködés önmagában hordozta a jutalmát, hiszen az egész országot bejárhatta sofőrként. Ráadásul úgy, hogy Kiskőröshöz is mindvégig hű maradt. Amikor nem a Kiskőröst segítette, akkor a Stadlert. – Az 1977-78-as idény óta csinálom én ezt, és mindig végig Kiskőrösön. Aligha kell tagadnom, hogy a legkalandosabb esztendők a Stadler mellett töltött évek voltak. A csapat az NB III.-ban a Kőrös csoportban szerepelt, akkor azt az országrészt jártam be rendkívül alaposan. Következett az NB II., az ismét egy hatalmas halmaznyi város, település pálya, stadion megismerését hozta magával, majd aztán jöttek az NB I.-es évek. Ott a Dunántúllal egészíthettem ki a helyismereteimet, Szombathelytől Pécsen át Nagykanizsáig, az első osztály akkor ugyanis a fővárosiak mellett jórészt dunántúli csapatokból állt, szinte csak elvétve akadt egy-egy keleti fellegvár. Bár azok tényleg fellegvárak voltak, Debrecen, Békéscsaba, Diósgyőr. Így aztán alaposan megismertem az országot Keleten is, Nyugaton is.

Az egyik legkevesebb anekdotája az, amikor Vácra mentek idegenbe a Stadler FC-vel. – Egy kicsit késésben voltunk, Pesten elég nagy dugókba futottunk bele, úgyhogy örültem, amikor Vácra még időben odaértünk. A srácok azonnal rohantak az öltözőbe, gyúratni. Én a dr. Mohácsi Jánossal intéztem még az apróbb-cseprőbb elintéznivalókat, amikor a Vác elnöke nagyon kedvesen invitált kávéra, szendvicsre, üdítőre az irodájába. Dr. Mohácsi odasúgtam nekem, hogy „alighanem összetéveszt a Jóskával. Szerintem most már hagyd meg ebben a hitében.” És mivel tudtuk, hogy Stadler Jóska arra a meccsre nem fog tudni jönni, hivatalosan ugyan nem vállaltam fel, hogy én vagyok Stadler József, de nem ábrándítottuk ki a váci elnököt.

Adódik a kérdés, hogy a család vajon hogyan viseli ezt az időigényes kötődést.– Feleségem van és két lányom, az egyik orvosi, a másik pedig jogi doktor. A felségem hálistennek jól viseli ezt a mániámat.

Én azt nem mondom, hogy az asszony néha nem mondja, hogy kicsit túl sok ez a tempó, túl sok, amit a csapat mellett vállalok, viszont amikor például a járvány idején szünetelt a bajnokság, akkor már neki is hiányzott a felhajtás, a megannyi program. Mert a programokban bizony benne vannak ők is, a felségem is és a lányaim is.

Elképesztő mennyiség nokedlit szaggattak már a csapatnak, fánkot sütnek rendszeresen. Nem egyszer volt már, hogy receptet is elkérték. Én úgy fogalmaznék, hogy aligha nyűg ez például a feleségem számára, de ha mindenképpen rá akarnánk akasztani a nyűg kifejezést, akkor olyan nyűt, ami egyúttal kellemes is, és ha nem áll fönn, már hiányzik.

Ha van tervezett kérdés, ami az eddig elhangzottak alapján minden bizonnyal tökéletesen feleslegessé vált, akkor az az, hogy Weiszhaupt János vajon a kiskőrösi hazai mérkőzéseken is jelen van-e. Természetesen jelen, sőt, edzéseken is.