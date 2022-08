Két év után ismét megrendezik a Nemzetközi Gyermek Játékokat, melynek idén Kecskemét testvérvárosa, az angliai Coventry ad otthont. A 12-15 éves korosztály számára immár 54. alkalommal megrendezett világversenyen való részvétel a Szervező Bizottság meghívása alapján történik, és a rendező város lehetőséget kap testvérvárosainak meghívására. A hírös város ifjú sportolói először 2005-ben éppen Coventry meghívására vehettek részt a játékokon, Kecskemét azóta 13 téli és nyári eseményen képviseltette magát.

A játékokon az utóbbi években 40-50 ország mintegy 60-70 városa vett részt alkalmanként.

A megyeszékhely fiatal sportolói számos aranyérmet és dobogós helyezést szereztek ezeken a nemzetközi versenyeken. Gyermek Olimpiaként is emlegetik a megméretést, mert külsőségeiben és eszmeiségében megegyezik az ötkarikás játékokkal.

Az idei eseményen a várost négy sportágban összesen 18 sportoló képviseli. A sportolók csütörtökön délután, a Messzi István Sportcsarnok elől indultak útnak a csillogó érmekért, edzőik kíséretében. A delegációt dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő, bizottsági elnök vezeti.

Fekete Gábor elmondta, hogy több szempontból is fontos a város számára, hogy kiváló ifjú sportolók képviselik a nemzetközi mezőnyben. Egyrészt Coventry volt az első helyszín, ahol Kecskemét részt vett a versenyen és most ismét az angol településen mérkőznek meg a fiatalok. Másrészt, az ifjak egy világversenyen méretnek meg, melynek nem csak a minél jobb eredmény, de a baráti kapcsolatok kialakítása is célja.