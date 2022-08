A KNKSE az első félidőben remekül játszott, már 6 góllal is vezetett, melyből a szünetre hármat meg is tartott (13-16), de fordulás után kijött az utóbbi hetek kemény terhelése, a frissesség még nem volt meg ahhoz az együttesben, hogy ezt a tempót végig tartsa. A hajrát így a PEAC bírta jobban, mely végül két góllal nyerni is tudott.

– A meccs kiválóan szolgálta a felkészülésünket. Parádésan kezdtük a találkozót, az első húsz percben hat góllal is elléptünk. Az külön tetszett, hogy minden poszton gólveszélyesek voltunk. Ezt követően kijött rajtunk az edzőtáborban kapott terhelés, de ez nem baj, csoda lenne, ha a harmadik héten frissek lennénk. A félidőben még három góllal vezettünk, és a meccs vége előtt két perccel még egyenlő volt, de most még nem az eredmény a fontos, hanem hogy mindenkit pályára tudjak küldeni. Fejlődött a védekezésünk, de még mindig nagyon sokat kell gyakorolnunk. Ügyesebben helyezkedtünk, de a lábak nehezek voltak, nem mindig értünk oda, nem mindig tudtunk ütközni, de a felkészülés végére ez ki fog egyenesedni – értékelt dr. Paic Róbert vezetőedző.