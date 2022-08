A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az MKOSZ azt is bejelentette, hogy Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány további három évig, 2025-ig marad a válogatott kispadján, így abban a tudatban kezdhette meg a felkészülési meccsek sorát a csapat, hogy az állandóság biztosított.

Hanga Ádám és Vojvoda Dávid vezetésével nagyszerűen kezdett a magyar csapat, előbbin különösen érezhető volt, hogy nagy kedvvel tért vissza közel hat esztendő után a keretbe. Helyenként különösen látványos játékkal 10-2-re el is lépett Sztojan Ivkovics gárdája. A nyolc pontos fórt a negyed végéig őrizte is a hazai gárda, a végén Benke parádés hárompontosával zárult az etap (31-24). A második negyedben kicsit nehezebben indult be a pontgyártás mindkét oldalon, Shengelia vezetésével a georgiai csapat tudott is némileg zárkózni, három pontra is feljöttek a vendégek, de sikerült rendeznie a sorokat Sztojan Ivkovicsnak, így 47-42 állt az eredményjelzőn a szünetben.

Fordulás után jöttek a magyar triplák, Ferencz és Benke is jól dobott, emellett Hanga bátor játéka is pontokat eredményezett. Az öt-nyolc pontos különbség szinte állandósult, hol egyik, hol másik oldalon jött egy-egy jobb periódus, de Eilingsfeld kosara a magyar csapatot nyugtathatta meg a végén (68-61). Az utolsó negyedben folytatódott a kiegyenlített csata, de agresszív vendég védekezés eredményeként elkezdtek feljönni a vendégek. 82-82 után teljesen nyitott lett az utolsó három perc, de ezután Vojvoda tempója, majd Hanga zsákolás georgiai időkéréshez vezetett. A vendégek két büntetővel zárkóztak, de Vojvoda hármasa megint a helyére került. A legvégén 89-88-ra jött fel McFadden büntetővel Georgia, majd Perl állt oda a vonalra, aki ugyan mindkettőt kihagyta három másodperccel a vége előtt, de már nem tudtak feljönni a vendégek.

Magyarország – Georgia 89-88 (31-24, 16-18, 21-19, 21-27)

Kecskemét, 1300 néző. V.: Benczur T., Papp P., Ádám J.

Magyarország: Hanga 13, Vojvoda 17/9, Benke 13/6, Allen 3/3, Keller 15/6. Cserék: Váradi 2, Perl 7/3, Ferencz 9/9, Szabó -, Eilingsfeld 6/3, Karahodzsics 4.

Georgia: McFadden 4, Tsintsadze 5, Sanadze 16/6, Sengelia 19, Shermadini 18. Cserék: Andronikashvili -, Jintchadze 10/6, Burjanadze 9/6, Bokolishvili 3/3, Bekauri 4, Lonaridze 4.