A nyáron erősítettek is, a két legnagyobb név, akik igen komoly erősítést jelenthetnek Kiss Szabolcs és Kovács Krisztofer. Kiss Szabolcs többek között a Szabadszllásban töltött emlékezetes éveket, majd a megye egyes Kecelnek is az egyik erőssége volt. A huszonhárom éves kapus Kovács Krisztofe pedig a főváros Mészöly Focisuliból kerül a Szalkszentmárton csapatához. Rokoni szálak kötik a településhez, árulta el az elnök. – A keretünk így jelenleg huszonhárom főből áll, ugyanakkor még három igazolás elképzelhető, az ő ügyük folyamatban van. A célunk az, hogy ne járjunk úgy, mint tavaly, ne fogyjon el tavaszra a keret. Az előkészületi meccseket igyekeztünk erősebb ellenfelekkel lekötni, illetve olyanokkal, akik nem riválisaink a bajnokságban.

Játszottunk a megyei másodosztályú SC Hírös-Éppel, a szintén megye kettes Dömsöddel és a Ballószöggel. Ezek a találkozók kiválóan szolgálták a felkészülést, a játék minőségének a javítása volt a lényeg.

Ami a hétvégi találkozót illeti, az Uszódot ismerik is, tisztelik is, de nem tartanak tőle. – Tavaly ősszel sikerült őket ősszel 5–1 arányban legyőznünk – tekintett vissza az elnök. – Elbizakodottak természetesen semmiképpen sem lehetünk, tudjuk, hogy jó csapat az Uszód, de az első fordulóban mindenképpen a győzelem megszerzése a célunk. A csapat egyébként rendre jól szerepelt a tabella első felében tanyázókkal szemben, ugyanakkor a tabella alsó felében levő csaptokkal szemben is képes kellemetlen meglepetésekre.

A szurkolótáborra ezúttal is nagyon számítanak. – Nagyon szeretik szerencsére nálunk a focit, a drukkerek tavaly is nagyon sokat segítettek a csapatnak, ki merem jelenteni, hogy olykor eredmények alakulására is pozitívan hat a buzdítás. Van egy harminc, negyven fős mag, aki idegenbe is elkíséri a labdarúgókat, hazai pályán pedig rendre száz fölött van a nézőszám. Abban reménykedünk, hogy az idénynyitón ezt az óvatosan becsült átlagot jelentősen sikerül felülmúlnunk.