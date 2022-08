Az utánpótlás korosztályokban az U14-es 55 kilogrammos mezőnyben Dági Patrik szerzett bronzérmet a Soltvadkerti TE-nek. Ebben a korcsoportban Virág Bálint, Heiszenberger Alex és Bán Bíborka helyezés nélkül zárt.

Az U18-ban már szinte taroltak a hazaiak. A 60 kilogrammos mezőnyben a nőknél Müller Petra, míg a férfiaknál Rafael Dániel jutott el a végső sikerig. Bán Panka a ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett, míg Gangl Zétény és Lakatos Árpád a dobogó harmadik fokára állhatott fel, előbbi a 80 kilogrammos, utóbbi a 80 kilogramm feletti kategóriában tudott érmet begyűjteni.

A felnőtt mezőnyben Virág Zsófia és Rafael Dániel állt rajthoz. Virág a 70 kilogramm feletti súlycsoportban megállíthatatlannak bizonyult, így aranyérmes lett. Rafael Dániel a 70 kilogrammos kategóriában bronzérmet szerzett, így kifejezetten eredményes napot zárt.

Emellett egy különdíjat is bezsebelt Rafael Dániel, hiszen a három felnőtt verseny során a legtöbb pontot gyűjtötte be a mezőnyben, így pénznyereménnyel is jutalmazták a soltvadkerti versenyző kitűnő teljesítményét.