Nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel várták a közel negyedszázad után újra megyei másodosztályban szereplő csapatuk fellépését. De nem csak a hazaiakat biztatták,a vendégeket is elkísérte jó néhány drukker. A 3. percben a 16-oson belül, ártalmatlan helyzetben Csupity kezére pattant a labda, a játékvezető azonnal a 11-es pontra mutatott. Berényi állt a labda mögé és higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba, 1–0. A hazai játékosokban a lelkesedés csak tovább nőtt azt követően, hogy a vezetést is megszerezték. A 10 percben egy előrevágott labdát kovetően Váczi lőtt, nem sokkal a jobb alsó sarok mellé. Az első negyedóra zárásaként Szikora ollózott látványosan, középről, tizenhét méterről, labdája nem sokkal szállt el a fölső léc fölött. A 23. percben Ungor beadását követően Tapodi robbant be, és fejelt hajszállal a jobb sark mellé. Nagyjából az ivószünetig eltelt időre volt szüksége a Kiskunmajsának ahhoz, hogy belakja a számukra szokatlanul kis méretű pályát, azt követően határozottan a kezükbe vették a kezdeményezést a vendégek.

A 30. percben Pocsai vitte be előbb a labdát a 16-os előterébe, majd miután többen is támadták, harcosan megtartotta, majd a jobb odlalon kilépő Szikora elé tálalt, aki tíz méterről kegyetlenül a léc alá bombázott, 1–1.

Vendég fölénnyel, de igazi ziccer nélkül telt el az első félidőből hátralévő idő.

A második játékrészben is a Kiskunmajsa volt a kezdeményezőbb, a hazaiak ugyanakkor óriási lelkesedéssel küzdöttek, ha kellett, csúsztak-másztak, egymás hibáit javították ki. A 69. percben egy veszélyes hazai kontra végén Magyar kiscelezte az emberét, balról, tíz méterről lőtt, a remek ütemben kilépő Juhász nagyot mentett. Hogy mennyire igyekezett a vendégcsapat is, azt ékesen bizonyította, amikor egy bedobásnál sürgette Szikora a játékostársát: Siess már, nem érünk rá! Minden egyes labdáért egyre nagyobb harc folyt a pályán. Maradt a vendégfölény, de olykor a hazai csapatnak is voltak rövid, de veszélyes fázisai. A 78. percben meccslabda volt Bálint lábában, balról, tíz méterről leadott lövését a hazaiak már a hosszú sarokban látták, Juhász azonban ujjheggyel szögletre mentett. A 79. Lengyel Gergőnek sikerült kis híján meglepnie a hazai kapust, ugyanis balról, az oldalvonal mellől ívelt a hosszú ficak irányába, a labda azonban mellé suhant. Az utolsó pillanatig maradt a hazai ellencsapásokkal tarkított vendégfölény, gól azonban már nem esett, így a csapatok megosztoztak a pontokon.