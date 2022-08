Rendkívül nagy nézősereg látogatott ki a Baja-Soltvadkert megyei elsőosztályú mérkőzésre. A hazai drukkerek már a 6.percben felhördültek, ugyanis Nagy Előd precíz indítását Kudella futotta be, majd adott be balról. A labda Kerezsit találta meg, aki eltolta Tóth Árpád mellett a labdát, azonban ő csak szabálytalanul állította meg a bajai támadót. Polyák Attila játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest Baladin Dominik vállalta és nagyon magabiztosan a kapu bal alsó sarkába helyezett, 1-0. A folytatásban is inkább a hazaiak akarata érvényesült, ám egy-egy kontrából veszélyeztetni tudott a Soltvadkert is. A 19.percben Kudella jobb oldali szögletére Nagy Előd érkezett és csúsztatta a játékszert a vadkerti kapuba, 2-0. Ezt követően is inkább a házigazdáknak volt lehetőségük, a 26. percben Kudella lövése szállt mellé, majd tíz minutummal később Kerezsi is nagy helyzetben hibázott. A játékrész hajrájára felbátorodott a vendég együttes és a 44. percben a hazai színekben játszó Németi Dominik kapott bele kézzel szerencsétlenül húsz méterre a bajai ketrectől. Hegedűs Ádám végezte el a szabadrúgást és kipókhálózta a kapu jobb felső sarkát.

A második félidő elején érezhető volt, hogy a soltvadkerti gárda szeretne minél hamarabb kiegyenlíteni. A 62.percben Bashiri löketét védte nagy bravúrral a hazai hálóőr. Három perc múlva már nem tudott hárítani, Supka ívelt remekül a bajai védők közé, akik nem értették meg egymást. Farkas Béla lecsapott a labdára, majd egy életerős lövést eresztett meg a kapu felé, mely Tóth Dániel mellett a hálóban kötött ki, 2-2. A 69.percben Bashirit ugratta ki Katona, ám a támadó néhány centit tévedett. A foci íratlan szabályai pedig ezúttal is igazak voltak, ugyanis az ellentámadásból Varga Stefano remek próbálkozását kiütötte Eifert, pechjére pont Follárdt elé, aki nem is tétlenkedett, hanem egyből a kapuba bombázott, 3-2. A folytatásban a vadkert cserékkel próbált frissíteni, ám nagy lehetőséget nem tudtak kialakítani a hazai kapu előtt.