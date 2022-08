Az újonc kecskemétiek egyelőre nem panaszkodhatnak szereplésük kapcsán, hiszen előbb 55 percig emberhátrányban játszva értek el 0-0-os döntetlent a Vasassal szemben, majd legutóbb a jó erőkből álló Debrecen otthonában szereztek újabb pontot 1-1-es eredményüknek köszönhetően. A Mezőkövesd már kevésbé van jó passzban, Supka Attila együttese a nyitányon ugyan még 1-1-es döntetlent ért az Újpest ellen, ám legutóbb 4-2-re kikapott a Kisvárda otthonában.

A kecskemétiek a múltban jól szerepeltek a Mezőkövesd ellen, a másodosztályban a 2007/2008-as kiírásban előbb 3-2-re, majd 2-1-re verték meg a „matyóföldieket”, míg a 2013/2014-es idényben már az NB I-ben csaptak össze. Akkor Kecskeméten előbb 6-2-re verte elég simán a Zsóry a KTE-t, de az idegenbeli visszavágón 1-0-ra már újra a lila-fehérek örülhettek.

– A csapat hangulatának nagyon jót tett, hogy idegenben is pontot tudtunk szerezni Debrecenben. Így a hazaút is sokkal jobban telt, pozitívan készülhetünk a Mezőkövesd elleni meccsre – mondta a Kecskeméti TE vezetőedzője, Szabó István. – Szeretünk hazai pályán, saját közönségünk előtt játszani. Benne vagyunk a szombat-szombat bajnoki ritmusban, így a menetrendszerű munka nem változott, amit a hétre terveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Bízom benne, hogy hazai pályán örömet tudunk szerezni a drukkereknek és saját magunknak is, szeretnénk itthon tartani a pontokat.

A KTE védekezése egyelőre nagyon stabilnak bizonyult, támadásban azonban még több kell majd ahhoz, hogy megszülessen az első siker, de Szabó István szerint nem szabad türelmetlennek lenniük, okos csapatjátékkal, nem pedig kapkodással és rohanással szerezhetik meg a három pontot a Mezőkövesd ellen.