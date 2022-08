Nyolc nap alatt három bajnoki fordulót kell lejátszani a másodosztályú csapatoknak, ami komoly teljesítményt jelent a játékosoknak. Mivel profikról van szó, így bírniuk kell a sorozat terhelést is. A hétközi szerdai fordulóban a Tiszakécske pontot szerzett Csákváron, ami nagyon jókor jött. Ez önbizalmat adhat a Nyíregyháza elleni találkozóra is. A nyírségiek első pontjaikat, és mindjárt hármat szerdán szerezték, amikor 4-2 arányban legyőzték a Soroksárt. A mérkőzéssel kapcsolatban Visinka Ede azt nyilatkozta, hogy abból a mérkőzésekből nem szabad komoly következtetéseket levonni. A Soroksár ugyanis szinte ugyan abban az összeállításban játszotta le eddig a mérkőzéseit. A Nyíregyházának jobb kerete van, így a szerdai győzelmet nem tartotta meglepetésnek a tiszakécskei vezetőedző. Éppen ezért nem lesz könnyű mérkőzés a vasárnapi. Zamostnyt Nyíregyházáról igazolta le a Tiszakécske, és minden bizonnyal fűti majd a vágy a csatárt, hogy jól szerepeljen régi csapata ellen. Már csak azért is, mert a legutóbbi Nyíregyháza-Tiszakécske mérkőzésen Zamostny betalált a tiszakécskei kapuba. Amilyen jó formában van a játékos, és amennyire akarja minden mérkőzésen a győzelmet, nem lehetetlen az, hogy most feliratkozzon a góllövők listájára.

A hazaiaknak jót tett a szerdai pontszerzés, így kellő önbizalommal készültek a héten a vasárnapi találkozóra. Minden bizonnyal ezúttal is lesznek majd változások a kezdőcsapatban a csákvárihoz képest. A vezetőedző ugyanis kihasználhatja a lehetőséget, hogy egy-egy poszton több egyforma képességű játékosa is van. A Nyíregyházával eddig tizennégy mérkőzést játszott a Tiszakécske, amiből hatot megnyert, ötöt elveszített, három pedig döntetlennel végződött. Sajnálatos módon az elmúlt évi bajnokságban mind a két mérkőzését elveszítette a Tiszakécske a Nyíregyháza ellen. Minden bizonnyal a játékosokat fűti a visszavágás lehetősége, és remélhetőleg győzelemmel fognak lejönni a pályáról. A találkozó 17 óra 30 perckor kezdődik a Városi Sportcentrumban.