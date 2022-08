Dr. Paic Róbert, a KNKSE trénere ezzel együtt nem borúlátó a bajnoki rajt előtt.

– Sokkal elégedettebb vagyok ezzel az edzőmeccsel, mint az előzővel. Most bebizonyították a lányok, hogy tudnak nagy szívvel küzdeni. Hibáink ugyan voltak, de olyan momentumokat is láttam a találkozón, amik nagyon előremutatóak a jövő szempontjából. Olyan újdonságokkal rukkoltak elő – elsősorban támadásban – amiket még nem láttam tőlük. A 36 lőtt gól példamutató, a 41 kapott ugyanakkor egyáltalán nem. Sajnos nagyon sok támadásbefejezési lehetőséget hagytunk az ellenfélnek; 60 lövés érkezett kapura, és ebből 41 a hálóban kötött ki. Ezen még mindig nagyon sokat kell dolgoznunk, főleg a helyezkedésen. Jobban meg kell éreznünk egymást, és törekednünk kell arra, hogy több, minőségi faultot adjunk, amivel tudjuk tördelni az ellenfél támadásait. Jó volt most az Algyővel játszani, merőben más volt, mint az eddigi ellenfeleink. Jó lett volna győzni, de ma az öt gól a reális különbség – értékelt a vezetőedző.