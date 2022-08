A mérkőzés első nagyobb helyzete a Mezőkövesd előtt adódott, Drazsics beadása Vajdát találta meg üresen az ötös vonalánál, de a visszahúzódó Katona hatalmasat mentett, majd a szöglet után Cseri bombázott fölé. A 13. percben aztán megszületett az új szezon első gólja a Széktói Stadionban, és ennek a kecskeméti szurkolók örülhettek; Nagy Krisztián szenzációs indítására rosszul lépett ki Piscitelli, és Katona szemfülesen becsúsztatta a kapuba a labdát, 1–0. Öt perccel később a túloldalon alakult ki veszély, Besirovics szabadrúgását Varga ütötte fölé bravúrral. Djuranovics aztán megduplázhatta volna a kecskeméti előnyt, a támadó jól fűzte át magát a védőkön, ám közeli próbálkozása elakadt a kapusban. A 27. percben hatalmas egyenlítési lehetőséghez jutottak a matyóföldiek. Szalai lökte fel Drazsicsot a tizenhatoson belül, de a megítélt büntetőt – melyet Cseri lőtt a jobb alsó felé – Varga kivédte! A kapusra a 33. percben is komoly feladat várt, amikor Vajda tört kapura, ám gól ezúttal sem lett a vendég akcióból. Szűk tíz perccel a szünet előtt Djuranovics lőtt fölé távolról, majd a félidő utolsó kísérlete Besirovicsé volt, aki jó húszról próbálkozott, az eredmény viszont nem változott.

A szünetben mindkét csapat kettős cserét hajtott végre, de jelentősen nem változott a játék képe, és az első helyzetre az 57. percig kellett várni, ekkor Cseri lőtt jó szögből mellé. A 61. percben Szabó Levente szerzett labdát a félpályánál, észrevette, hogy Piscitelli kint áll, de a KTE támadója olyan távolról nem tudta bevenni a kaput. A csereként pályára lépő Banó-Szabó két ízben is közel járt a gólhoz, előbb a 70. percben Katona kiváló bepassza után a kapu előterében addig cselezgetett, míg meg nem találta a legjobb helyzetet, de lövését blokkolták, majd fél perccel később az oldalhálóba lőtt. Az utolsó tíz percbe lépve többször is kontrázhatott a KTE a mindent eldöntő gólért, azonban Tóth Barna és Katona Máté is kihagyta a maga helyzetét. A Mezőkövesdnél Jurina előtt adódott még sansz az egalizálásra, nagyszerű ollózó megoldását viszont Varga hasonlóan szép mozdulattal védte. A végeredmény tehát 1–0 lett, a KTE ezzel megszerezte első győzelmét az OTP Bank Liga 2022/23-as szezonjában.

A Kecskemét legközelebb a Puskás Akadémia otthonában lép pályára augusztus 19-én, 20 órás kezdéssel.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Teljes hetünk volt felkészülni a Mezőkövesdre, és ellenfelünk azt játszotta, amit előre gondoltunk. Ennek ellenére az első félidőben mégsem voltunk eléggé szervezettek. Cseri Tamás és Molnár Gábor jól lépett vissza a labdákért, ezzel a vendégek mindig létszámfölényt tudtak kialakítani a középpályán. Alig vártam a szünetet, hogy ezen változtathassunk, és támadóbb szellemben folytassuk a mérkőzést. Mindig bízom a játékosaimban, jól mutatja ezt az is, hogy az előző találkozón kapusunk, Varga Bence hibázott, most viszont kivédett egy büntetőt és sokat köszönhettünk neki. A gólunk még a meccs elején begyakorolt szituációból született, készültünk rá, hogy ellenfelünk belső védői mögé be lehet mozogni. A második játékrészben a Mezőkövesd csupán szélről érkező beadásokkal próbálkozott, míg mi kontrákból többször is lezárhattuk volna a meccset. Küzdeni tudásból és lelkesedésből megint jelesre vizsgáztunk, jó csapatot győztünk le. Három forduló után veretlenek vagyunk, ezt aláírtam volna előzetesen is, de tudjuk hol a helyünk. Rendkívül fiatal csapatunk van, talán emiatt kényszerülünk rá sokszor, hogy mélyen védekezzünk, de folyamatosan törekszünk arra, hogy fentebb toljuk a védőfalunkat. Köszönjük szépen a szurkolóinknak a támogatást!

Supka Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője: – Azt kaptuk a Kecskeméttől, amire számítottunk. Tudtuk, hogy agresszív együttesről van szó, szeretnek a második labdával élni, és arra is felkészültünk, hogy nem fognak ránk rontani. Pontosan emiatt arra kértem a játékosaimat, hogy türelmesek legyenek, keressék azokat a helyzeteket, ahol meg tudják bontani a védelmet, de még a tizenegyessel sem tudtunk élni. Olyan gólt kaptunk, amely ilyen szinten nem fér bele. Ezután rendszert váltottunk, de előrefelé továbbra is sok hibával játszottunk. Sajnos azt látom a csapatomon, hogy több játékos is meg van sértődve, ha nem kerül be a csapatba, ha viszont játszik, nem azt kapom tőle, amit elvárnék. Nehéz így építkezni. Bízom benne, hogy ez mihamarabb változni fog. Két hazai meccsel folytatódik számunkra a bajnokság, és mihamarabb megpróbálunk kilábalni ebből a hullámvölgyből!

Kecskeméti TE – Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (1–0)

Kecskemét, 1719 néző, Vezette: Zierkelbach Péter (Szalai Dániel, Horváth Zoltán)

KTE: Varga B. – Sági (Meszhi 45.), Szabó A., Szalai G., Pejovics, Zeke – Vágó (Banó-Szabó 45.), Katona B. (Katona M. 86.), Nagy K. – Szabó L. (Tóth B. 64.), Djuranovics (Szuhodovszki 64.). Vezetőedző: Szabó István

Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai (Madarász 45.), Pillár (Selmani 76.), Karnyicki, Bobál, Vajda – Cseke (Nagy G. 45.), Besirovics, Cseri (Kis T. 59.) – Drazsics, Molnár G. (Jurina 59.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Katona B. (13.)

Sárga lapok: Meszhi (55.), Nagy K. (94.) ill. Karnyicki (4.)