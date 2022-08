Az első fordulóban mindkét csapat megküzdött a pontszerzésért, amit végül sikerrel is tettek. A Kecskeméti TE a Vasast fogadta az újoncok csatáján, és úgy ért el végül 0–0-os döntetlent, hogy a 39. perctől emberhátrányban volt Sági Milán kiállítása miatt. A Debrecen sem adta magát Kisvárdán, mert bár a hazaiak kétszer is vezettek, a vendégek mindkét alkalommal egyenlíteni tudtak a hajrában Dzsudzsák és Bárány góljainak hála.

A két egypontos csapat találkozását a debreceniek várhatnák alapvetően nagyobb önbizalommal, hiszen ami az örökmérleget illet, a kecskemétiek sosem remekeltek a DVSC mindenkori otthonában, legyen szó akár a régi Oláh Gábor utcai, akár az azóta átadott Nagyerdei Stadionról. A Debrecen kilenc, a KTE három győzelmet számol ebben a párosításban két döntetlen mellett, de a DVSC otthon hat győzelem mellett csak egy döntetlent engedett a múltban. A legfrissebb egymás elleni élmény azonban mégis a kecskemétieknek kedvesebb, hiszen a tavalyi kupasorozatban NB II.-es csapatként is 2–1-re megverték a hajdúságiakat.

– Vezetőedzőként nekem is van sajnos negatív emlékem, 2012-ben kikaptunk Debrecenben 2-1-re

– tekintett vissza Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Ugyanúgy, ahogy azzal a mérkőzéssel, úgy a tavaly őszivel sem foglalkozunk. Két egészen más típusú csapat találkozik már, bár azért a miénk jobban egyben maradt. Ott kicserélődött szinte a teljes védelem, a támadószekcióban is voltak változások, ráadásul a harmadik vezetőedző ül azóta a kispadon. Óva intek mindenkit attól, hogy a kupameccsből induljon ki. Úgy látom, hogy nagy terveket szövögetnek Debrecenben, megfelelő a szakmai stáb és a háttér is ehhez kívülről nézve. Óvatosnak kell lennünk, a pont nekünk már siker lenne, de ettől függetlenül nyerni megyünk Debrecenbe, más céllal nem léphetünk pályára. Kellenek a pontok ugyanis ahhoz, hogy a céljainkat elérjük.

A Debrecen a héten még két külföldi támadót is igazolt, míg a megsérülő Gróf Dávid helyett Megyeri Balázs külföldről tért haza a kapuba.

– Minden ellenfelünket feltérképezzük, de ez más csapatoknál is ugyanígy működik. Az NB I. már egy nyitottabb könyv mindenki számára, ráadásul ellenfelünk trénere amellett, hogy jó edző, ragyogó elemző is, így biztosan maximálisan utánunk jártak ők is. Követjük persze a híreket is, látjuk azt, hogy igazoltak új légiósokat a héten is, akik még kevésbé ismertek számunkra, de az beszédes, hogy a sérült Gróf Dávid helyére érkezett egy Megyeri Balázs, aki több évnyi külföldi rutinnal, válogatott múlttal rendelkezik. A Debrecen játéka Kisvárdán is a csapatjátékra épült ugyanakkor, nagyon szervezettek voltak, hátrányból is fel tudtak állni. Karakterüket mutatja, hogy az utolsó pillanatig küzdöttek, ami pontot ért számukra – tette hozzá a Kecskeméti TE vezetőedzője a DVSC kapcsán.

Belényesi Csaba, a KTE védője különös helyzetben van, hiszen debreceni születésű és nevelésű is, néhány perc erejéig korábban éppen a DVSC színeiben kapta meg a bemutatkozásra az esélyt az NB I.-ben.

– Furcsa lesz, hiszen amikor annak idején NB I.-ben ott voltam a klubnál, akkor nem sikerült hazai meccsen pályára lépnem – mondta Belényesi. – Most ellenfélként adatik meg jó eséllyel ez a lehetőség. Annak idején kimaradt ez az életemből, ez már a múlt, de nagyon örülök, hogy erre is sor kerülhet, szeretnék viszont elsősorban a saját csapatomnak bizonyítani, hogy megérdemlem a bizalmat. Debrecen ugyanakkor mindig fontos helyszín lesz számomra természetesen.

A KTE védője azt is hozzátette, hogy még mindig libabőrös, ha a tavalyi kupa továbbjutás szóba kerül, szeretné ezt újra átélni.

– Az egy hatalmas győzelem volt, szinte a mai napig libabőrös vagyok, ha visszagondolok arra a pillanatra, amikor megszereztük a győztes gólt. Az a hangrobbanás, amit a szurkolókkal közösen megéltünk, az tényleg fantasztikus volt. Ugyan a KTE még sosem nyert Debrecenben, de egy dolgot megígérhetek, mindent meg fogunk tenni a sikerért – tette hozzá a játékos.

A mérkőzés 20 órakor kezdődik a debreceni Nagyerdei Stadionban.