A Kecskeméti RC az előző szezont a kupában negyedik, a bajnokságban ötödik helyen fejezte be, a szünetet követően pedig még kérdéses volt, kikkel folytatja a munkát a klub. Nagy József pozíciója már akkor is biztos volt, és nem meglepő módon vele is folytatja a klub a 2022/2023-as szezonban. A vezetőedző mellett azonban változás történ a stábban, Kaszap Tamás másodedző ugyanis Svédországban folytatja pályafutását, ahol a Hylte Halmstad női csapatának vezetőedzője, illetve a klub férfi csapatának másodedzője lesz. Helyét Deák Márk veszi át, aki a klub utánpótlásából érkezik, nem mellesleg éveken át volt meghatározó alakja a KRC-nek játékosként is.

Ami a csapatot illeti, szintén hivatalossá vált, hogy Lazaro Fundora Travesio, Balla Szabolcs, Gebhardt Áron és Carlos Baserio is meghosszabbította szerződését, így maradnak Kecskeméten.