Élesebben kezdte a mérkőzést a DEAC, és 2–11-es állásnál Forray Gábor időt volt kénytelen kérni, hogy rendezze a hazai sorokat. A vendég gárda agresszív, kellemetlen védekezése révén tíz pont fölé tudta növelni előnyét az etap derekára, és ezt meg is tudták tartani, 14–26.

Magasabb fokozatra kapcsoltak aztán a hírös városiak, és három perc leforgása alatt sikerült 24–30-ra zárkózniuk. Egy 7–0-ás debreceni futás után 24–37 állt a táblán, erre válaszként a KTE szakmai stábja újra taktikai értekezletet tartott. A félidőhöz közeledve a dobóhelyzetekkel kevésbé sáfárkodtak jól a hazai oldalon, egy dudaszó pillanatában elengedett extra KTE-triplának köszönhetően végül 31–47-tel vonulhattak öltözőkbe a csapatok.

Lendületesen tért vissza a Kecskemét, és hamarosan 36–47-re módosították az állást, ám két DEAC távolival visszaállt a korábbi különbség, 36–52. Gyors és pontos akciókat vezettek Wittmannék, 41–52-nél a vendégek mestere kérte ki idejét.

A harmadik felvonás közepén büntetőkkel bejött tíz pont alá a KTE, 48–57. Ezt követően viszont a cívis városiak voltak pontosabbak, 50–64-gyel jöhetett az utolsó negyed.

A záró szakaszban felváltva estek a kosarak, állandósult a csapatok közötti 10–12 pontos differencia. Öt perccel a vége előtt 64–79-re lógott meg a DEAC, Forray Gábor időkérést eszközölt, hogy a hátralévő időre felvázolja a taktikát tanítványainak, ám a debreceniek nem zökkentek ki a ritmusból, 66–86-ra növelték előnyüket, majd beállították a 66–88-as végeredményt.

– Egy kissé nehézkesen kezdtünk az első negyedben, a mérkőzés további részében már felfedezhetőek voltak azok a dolgok, amiket szeretnénk majd látni – értékelt Forray Gábor, a kecskeméti gárda vezetőedzője a lefújás után. – Van még bőven min dolgoznunk. Ugyan a csapat gerince megmaradt, de van és lesz is még új játékos, őket be kell építeni, és a fiataloknak is több szerepet szeretnék adni. Ami biztos, hogy keményebbnek kell lennünk, sok szabad labdára nem csaptunk le, ez persze betudható az elmúlt hetek kemény edzéseinek is. Mindkét csapat számára hasznos volt a mai edzőmeccs. Nem veszünk vissza a terhelésből, intenzív edzéseket fogunk vezényelni. Szombaton és vasárnap a Temesvárral folytatjuk a felkészülést.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–DEAC 66–88 (14–26, 17–21, 19–17, 16–24)

A kedd esti mérkőzés zárt kapus volt, a hétvégi két, Temesvárral esedékes felkészülési találkozón – az elsőt szombaton 17 órától vívják, a másodikat vasárnap 15 órától – már megtekinthetik a szurkolók az alakulóban lévő csapatot.