Bár a hétvégén már rajtol a megyei első osztályú bajnokság, a Kalocsai FC kénytelen volt november végére halasztani a Harta elleni szomszédvári derbijét, a paprikavárosiak ugyanis továbbjutottak a MOL Magyar Kupa első fordulójából, és ezen a hétvégén rendezik meg a második kört.

Az augusztus eleji, megyei első osztálybeli ellenféllel szemben elért kupasiker után az előzőnél nehezebb, NB III.-as ellenfelet kapott a Kalocsa, a Keleti csoportban szereplő Jászberényt. Kohány Balázs, a csapat edzője az első kérdésre, amely azt firtatta, hogy vajon az augusztus 4-i óta kupameccs óta bővült-e még a keretük, nemmel válaszolt. – Nem volt sem távozónk, sem érkezőnk, a keret tehát már az első kupameccsre összeállt. Nagyon örültünk annak a sikernek, nagy motivációt adott a megfiatalodott gárdának, ugyanakkor az Újpalota kiverését követően még egy hétig alapozás-jellegű volt a felkészülésünk.

Tehetségesek, jó futballisták azok a fiatalok, akik hozzánk érkeztek, meg is ütik a megyei első osztályú szintet, viszont az előző évben nagyon sokan alacsonyabb szinten futballoztak, és ez a fizikai teljesítőképességen azért meglátszik. Így az volt az első számú feladatom, hogy egy szintre hozzam őket.

Etekintetben jó úton járunk, az utolsó felkészülési mérkőzésünket Nemesnádudvaron vívtuk az elmúlt hétvégén, és azon a meccsen jól muzsikált a védelem is, és elöl is eredményesek tudtunk lenni, hiszen hatszor találtunk a kapuba. Ami a kupaellenfelet illeti, természetesen akárcsak minden más ellenfelünkről, a Jászberényről is igyekeztem minél több információt beszerezni. A múlt héten náluk edzőváltás történt. Az edzőváltás minden csapat életben lehet igen kétélű fegyver, elsülhet nagyon jól, de elsülhet rosszul is. Ezen viszont nem az én dolgom meditálni. Nekünk saját magunkra kell koncentrálnunk, és ezt megtettük az elmúlt napokban, kimondottan a kupamérkőzésre készültünk. Azzal tisztában vagyunk, hogy a kupapárharc toronymagas esélyese a jászberényi csapat. Ők az NB III.-ban szerepelnek, az ő keretüket tehát profi labdarúgók alkotják, mi pedig megyei csapat vagyunk, ahol munkahelyi elfoglaltságok, iskolai programok nehezítik a hétköznapi életet, még az edzések megszervezése is gondot jelenthet nyáron. Sokan dolgoznak, sok nálunk az egyetemista, van olyan játékosunk, akinek például a mérkőzés napján kell a kollégiumba beköltöznie. Mindezt nem panaszként mondom, csak az esélylatolgatás során azért nem árt, ha tisztában vagyunk a realitásokkal. Ezzel együtt nagyon készültünk a mérkőzésre, és azt szeretnénk, hogy a jászberényiek ne úgy utazzanak haza Kalocsáról, mint akik sétahajózáson voltak, és hogy mindenképpen ki kelljen mosniuk majd otthon a szerelést. Az esélyes tehát mindenképpen a vendégcsapat, de ahogy mondani szokás, a labda kerek. Én egyvalamit garantálhatok: esélyek ide, esélyek oda, mi mindent el fogunk követni a továbbjutás érdekében.