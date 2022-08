– Bosszantó a kiesésünk, mivel két egyenrangú csapat találkozott érzésem szerint. Agilis, agresszív és fiatal ellenféllel találkoztunk, de mi is felvettük velük a kesztyűt – értékelt Nagy Lajos, a Kecskeméti LC vezetőedzője. – Az első percben rögtön betaláltak, mi erre egy hatalmas kapufával válaszoltunk, ami sajnos kifelé pattant. A második félidőben teljesen egyenrangú partnerek voltunk, de hiába adódott több lehetőségünk, ezeket nem tudtuk gólra váltani. Ennek tükrében reális ellenfelünk továbbjutása, hiszen egyetlen nagy helyzetét belőtte a Bugyi, ehhez gratulálok. A hozzáállással, agresszivitással meg voltam elégedve, de az érezhető volt, hogy nyaralások és egyéb okok miatt nem vagyunk készen, sokan el is fáradtak. A játékunk egyébként helyenként biztató volt, de rúgott gól nélkül idegenben nagyon nehéz továbbjutni, ebben javulnunk kell. Most már előre kell néznünk, készülünk tovább a bajnoki rajtra.

Bugyi-OBO SE–Kecskeméti LC 1–0 (1–0)

Bugyi, 100 néző. V: Takács Á. (Bőhm, Jánosi)

Bugyi: Lengyel – Mucsi (Kóbor 64.), Vertetics, Czili B. (Pekker 82.), Szmola, Turcsán (Riesz 64.), Róhfeld (Horák 46.), Erdős (Somogyi 64.), Gáspár, Czili D., Svet. Technikai vezető: Szőgyi Tamás

KLC: Kormos – Szabó V., Balázs (Tóth A. 61.), S. Juhász (Fekete M. 75.), Varga M. (Varga S. 75.), Patvaros, Bozsik, Kőrös, Gáspár, Bessenyei, Récsei (Figura 68.). Vezetőedző: Nagy Lajos

Gólszerző: Szmola (1.)

Sárga lap: Szmola (41.) ill. Bessenyei (52.), S. Juhász (57.), Gáspár (73.)