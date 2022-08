A találkozó érdekessége az lesz, hogy az elmúlt bajnokságban Tiszakécskén szereplő, mindössze húszéves Kosznovszky Márk ezúttal a Kozármislenyt fogja erősíteni. Szó szerint erősíteni, mert Kosznovszky a Tisza-parti kis város csapatában is bizonyította, hogy fiatal kora dacára is remek játékos, hiszen szinte minden mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet. Jól ismeri a Tiszakécske játékát, és biztosan hasznos tanácsokkal látta el jelenlegi klubjának a szakembereit, hogy milyen taktikával játszik a volt csapata. Igaz, Tiszakécskére is érkeztek minőségi játékosok, akikkel több taktikai lehetőséget meg lehet valósítani. Így minden bizonnyal változatos és harcos lesz majd a vasárnap 19 órakor kezdődő találkozó.

– Érdekes játékrendszerben játszik a Kozármisleny, több jó labdarúgója is van – mondta Visinka Ede vezetőedző. – Éppen ezért vasárnap egy meglehetősen nehéz mérkőzésre számítok. Az ellenfelünk ugyanis nagyon jó színben tűnt fel az első fordulóban Soroksáron, közel voltak egy meglepetés­eredményhez. Komolyan készülünk ellenük, nem vesszük félvállról a találkozót. Igazság szerint akkor van értéke a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünknek, hogyha Kozármislenyben is pozitív eredményt tudunk elérni. Mi szerettük volna Kosznovszky Márkot visszahozni, az MTK azonban másképpen gondolta. Nagyon sajnáljuk, mert szeretett Tiszakécskén játszani, és mi is szerettük. Ő most az ellenfelünk játékát fogja erősíteni – tette hozzá a vezetőedző. Visinka Ede elmondta még, hogy a szerdai edzésen Geiger Norbert megsérült, rá a vasárnapi találkozón nem számíthat. Ez egy új helyzetet teremt, de egyúttal új lehetőséget is, hiszen a keretben bőven vannak olyan játékosok, akik képesek lesznek majd a pályán megfelelően helyettesíteni.