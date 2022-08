Borsos Tamás az őszi idényt még edzői minőségében kezdi meg, ám miután márciusban végre sor került a régóta halasztott műtétre, reményei szerint szeptember vége felé már szerelésért is jelentkezhet, és onnantól már játékos-edzőként dirigálhatja a csapatot, szerezheti a fontos gólokat. Erre nagy szükség is lesz, minden egyes találatra, Uszódon a cél ugyanis nem változott. – Mindenképpen szeretnénk dobogós helyre befutni a bajnokság végén, ugyanakkor nem tagadom, titokban abban reménykedünk, hogy akár a bajnokságot is sikerül megnyerni.

Ez azonban egyáltalán nem lesz egyszerű, elég ugyanis körülnézni, és azt látjuk, hogy az egész mezőny jelentősen megerősödött. Különösen a három északi csapat, az Apostag, a Kunszentmiklós és a Szalkszentmárton.

De ebbe a sorba tartozik a Szakmár is az erősítések alapján. Meggyőződésem tehát, hogy végig nagyon szoros lesz a verseny, szoros lesz a befutó. Szeretnénk tehát annál a befutónál minél előkelőbb, sőt, a legelőkelőbb helyen beérkezni.

Ami az első fordulóbeli mérkőzést illeti, szeretnének győzelemmel távozni Szalkszentmártonból. – Hosszú ez a bajnokság, az lesz a végén a legény a gáton, aki végig bírja a tempót, ezzel együtt nagyon nem mindegy, hogy hogyan sikerül a rajt. Mi szeretnék szépen elkapni ezt a rajtot.

Ebben a szurkolóik is a segítségükre lehetnek. – Nem csak remélem, hanem tudom is, mivel sokan jelezték, hogy többen is el fognak kísérni minket Szalkszentmártonba. Azon leszünk tehát, hogy megháláljuk nekik a bizalmat. Egy biztos, jó kis rangadó várható, a szalkiak rendezvényének köszönhetően remélhetőleg minél több néző előtt.