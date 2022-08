Bácsbokodi SK–Kisszállási SC 2–1 (2–1)

Bácsbokod, 80 néző, vezette: Tóth Sándor (Lichtenberger István, Steiner Balázs)

Bácsbokod: Égi Gábor – Altsheimer Vendel, Gyulánszki József, Beck Martin, Aladics György, Tóth Martin (papp Roland 41.), Bujdosó Zoltán (Sörös Viktor 66.), Kölcze István (Barth Zalán 68.), Jarmaczki Bálint (Molnár Csaba 68.), Barth Milán, Újházi Zsolt (Mojzes Róbert 66.). Technikai vezető: Szöllősi Viktor.

Kisszállás: Urlauber István – Tamási Dávid, Pipicz Zoltán (Tóth Martin 46.), Grósz Máté, Mintál Dominik, Szabó Zsolt (Molnár Bence 59.), Schuszter Szabolcs (Csonka Tibor 82.), Krepsz Ferenc, Horváth Kristóf, Nagy András (Csernák Róbert 68.), Papdi Dávid (Papdi Martin 62.). Technikai vezető: Tóbiás Zoltán.

Gól: Tóth M. 4., 16., illetve Pipicz 18. perc.

Meglepetésnek tűnhet a Gara győzelme a bajnokaspiráns Szeremle ellen, Szemerédi Imre, a garaiak rangidős játékosa szerint azonban számukra egyáltalán nem meglepetés, hogy sikerült legyőzni a Dunagyöngyét. – Nagy futballhagyományai vannak Garának, és ez kötelez. A tavalyi bajnokságban is sikerült legyőznünk a Szeremlét, és most is ez volt a cél a rangadón. Szerencsére jól ismertem az ellenfelet, pontosan tudtam, hogy milyen taktikára van szükség ellenük, és azt is, hogy az én csapatomban megvannak azok a játékosok, akikkel ezt a taktikát valóra is lehet váltani. Igyekeztünk lezárni előttük a területet, és minél több veszélyes kontrát vezetni. Sikerrel tettük ezt, annak ellenére, hogy a Szeremle mindjárt az első percben megszerezte a vezetést. Szabó Balázs góljával hamar sikerült egyenlítenünk, és bár a vendégeknek is voltak helyzeteik, véleményem szerint ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Nagyot küzdött és fegyelmezett volt az egész csapat. A bajnokság előtt is kifejtettem, hogy helyezésben megfogalmazott célunk nincsen, de mindenképpen szeretnénk minél előrébb lenni a bajnokság végén, ugyanakkor az is határozott célunk, hogy minden, hozzánk látogató csapatnak megnehezítsük a dolgát. Hogy ez a célunk abszolút megalapozott, azt ezen a mérkőzésen is sikerült bizonyítani.

DÉLI CSOPORT: Bácsbokodi SK–Kisszállási SC 2–1, BSE Vaskút–Katymári SE 3–4, Kenderes SE–Bácsborsódi SK 2–5, Madarasi SE–Borotai SE II. 3–0, Bácsalmási PVSE II.–Hercegszántói FC 7–0, Garai KSE–Dunagyöngye SK 4–1, Felsőszentiváni SK–Tataháza SE 4–0.

Északon újra versenybe szállt a Pálmonostora, némi meglepetésre azonban kiütéses vereséget szenvedett hazai pályán a Tiszaugtól. Mesterhármassal segítette a győzelemben a csapatát a kerekegyházi Krajcsovszki Márton.Dinnyés Bence egy, Dinnyés Máté két góljával már 30-ra is vezetett az SC Hírös-Ép II. vendégeként a Fülöpjakab, az utolsó félórában Utasi Ferenc mesterhármasával mentett pontot az SC Hírös-Ép.

ÉSZAKI CSOPORT: SC Hírös-Ép Egyesület II.–Fülöpjakab 3–3, TRD Szabadszállás–Ballószögi FK 0–4, Bugac KSE–Jakabszállás KSE 3–1, Fülöpszállási SE–Jászszentlászlói SE 2–1, Vasutas SK–Kerekegyházi SE II. 0–6, Pálmonostora SE–Tiszaug KSE 1–7. Helvéciai SE–Katonatelepi SE 1–1.

A kaskantyúi Varga Szabolcs, illetve a kunfehértói Grácz Roland gólja egyaránt három pontot ért a Császártöltés, illetve a Kecel II. ellenében. A Kunfehértó tavaly a Déli csoportban megnyerte a bajnokságot, ezzel a Közép csoport tavalyi ezüstérmese ellen idegenben elért győzelemmel a Közép csoportban is határozottan tette le a névjegyét a kunfehértói gárda. Biztosan nyert idegenben a Kiskőrös II. és a Bócsa. Gólnélküli mérkőzésen rabolt pontot a bajnok Akasztó II.-től idegenben a Balotaszállás.

KÖZÉP CSOPORT: Kaskantyúi FSE–Császártöltés EFSK 1–0, Kecel FC II.–Kunfehértó KSE 0–1, Akasztó FC II.–Balotaszállás FC 0–0, Szank OBSE–Kiskőrösi LC II. 0–5, Kecel Senior–Bócsai BL SE 1–4.

Nyugaton rangadót nyert a Szentmárton az Uszód vendéglátójaként. 4–2-re is vezetett a Dunavecse a Fajsz ellen, a vendégek azonban a hajrában Szabadi Árpád és Vukszánovics Kristóf góljaival pontot tudtak menteni. Alaposan megdolgozott a három pontért hazai pályán az Apostag és a Hajós, öt gólt rúgott Hartán a Bátya.

NYUGATI CSOPORT: Szentmárton SE–Uszód KSE 4–2, Dunavecsei SE–Fajsz SE 4–4, Hajós FC–Tass KSE 5–3, Harta SE II.–Bátyai SE 0–5, Apostag KSE–Dunaszentbenedek KSE 3–1.