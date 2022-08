A magyar labdarúgás másodosztályában nincsenek könnyű meccsek, mindegyik ellenfél ellen meg kell küzdeni, ha győzni akar egy csapat. A Tiszakécske–Nyíregyháza találkozón a hazaiak nagyon akartak győzni, és ez meg is látszott a játékukon. Úgy mentek fel a pályára, hogy ezen a mérkőzésen csak győzni lehet. Meg is tettek mindent azért, hogy megszerezzék a három pontot. Az első félidőben végig szakadt az eső, de nem csak azért, hanem az akarásért is, a szó legszorosabb értelmében csúsztak, másztak a pályán a haza játékosok. Az első tizenöt percben a vendégek próbálkoztak, átvették a játék irányítását, de igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. Ezt követően a Tiszakécske folyamatosan vette át a játék irányítását, és alakította ki a helyzeteit. Az első igaz nagy helyzet a 21. percben adódott a hazaiak előtt. Egy védőről lepattanó labdát Lovas Zsombor kapásból küldött kapura, ami a felső lécen csattant. Tíz perccel később újabb ziccer adódott ezúttal Erdei előtt, akinek 25 méteres lapos lövése centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. A félidő hajrájában a Nyíregyházáról leigazolt Zamostny villogtatta meg tudását, amikor jobb oldalról nyolc méterről leadott lövését bravúrral hárította Fejér. A második félidő elején gólt szereztek a hazaiak.

Az 53. percben Erdei a bal oldalról ívelt be szögletet, Zamostny pedig jókor ugrott fel, és fejéről a bal felső sarokba vágódott a labda 1–0.

Az utolsó húsz percben kicsit visszaállt védekezni a hazai gárda, amivel felhozták a Nyíregyházát, de a vendégek nem tudtak élni a lehetőséggel. A találkozó utolsó perceiben már a labdatartására törekedett a Tiszakécske. Az ellenfelének nem sikerült gólt szerezni, így otthon tudta tartani a megérdemelt három pontot.