Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – A bemelegítés után azt a visszajelzést kaptam a szakmai stábtól, hogy nem vagyunk frissek. Az utolsó pillanatban is próbáltunk bevetni mindent, hogy mentálisan jobb állapotba kerüljünk, de ez nem sikerült, és a ZTE jobban kezdte a meccset. Ellenfelünk agresszívabb volt, visszaszerezte a labdákat a saját térfelünkön, és nem érdemtelenül szerzett vezetést.

A bekapott gól után kezdtünk magunkra találni, támadásokat szövögettünk, helyzeteink voltak. Jókor jött a kiállítás, de ez egyrészt jogos volt, másrészt megdolgoztunk érte.

Nagyon vártam a szünetet, hogy megbeszéljük, mit kell játszani a fordulás után. Erre a srácok kiválóan reagáltak, jól játszottunk, kijött a létszámfölény és megérdemelten győztünk! A meccs után a tabella élére kerültünk, de ezzel nem foglalkozom, a három pont a fontos, mert minden egyes ponttal közelebb kerülünk a bennmaradáshoz. A szurkolóink előtt ma is le a kalappal, köszönjük a támogatást nekik!

Ricardo Moniz, a Zalaegerszeg vezetőedzője: – Először is gratulálni szeretnék a Kecskemétnek a győzelemhez! Ha nem vagyunk mentálisan ennyire erősek, a második félidőben a KTE emberelőnyben akár hét-nyolc gólt is lőhetett volna. A kiállításig viszont mi irányítottunk, több góllal is vezethettünk volna. Ahogyan Újpesten, most is saját magunk ellenségei voltunk. A piros lap után felborult a tervünk.

Szeretünk támadni, presszionálni, de tíz emberrel vissza kellett húzódnunk.

Összességében elmondható, hogy nem tesz jót a játéknak és a magyar labdarúgásnak, ha minden kisebb szabálytalanságért sárga lapot adnak a játékvezetők. Nem a mai bírókat akarom okolni, a piros lap jogos volt, de egy hajóban evezünk, mindenki célja, hogy Magyarország futballja fejlődjön. Ehhez emelni kell az intenzitást, ami magával vonzza a keményebb játékot, ez a nemzetközi szinten is így van. A legnagyobb probléma, hogy a több sérülés miatt nem volt a pályán igazi vérbeli, góllövő csatárunk. A vereségért vállalom a felelősséget!

Kecskeméti TE – Zalaegerszegi TE 3–1 (1–1)

Kecskemét, 1627 néző, Vezette: Karakó Ferenc (Szert Balázs, Becséri Gergely)

KTE: Varga B. – Nagy K. (Meszhi 81.), Szabó A., Szalai G., Belényesi, Grünvald – Szuhodovszki (Szabó L. 46.), Vágó, Banó-Szabó (Katona M. 66.), Katona B. (Djuranovics 88.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Zalaegerszeg: Demjén – Huszti, Kálnoki Kis, Mocsi (Szafronov 64.), Bedi – Tajti, Szankovics (Lesjak 64.), – Németh D. (Kovács B. 52.), Meshack (Májer 69.), Gergényi – Ikoba (Szalay 69.). Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerző: Banó-Szabó (41. – büntetőből), Szabó L. (55. – büntetőből, 58.) ill. Bedi (13.)

Sárga lapok: Nagy K. (45+1.), Meszhi (81.) ill. Ikoba (21.), Tajti (52), Kálnoki Kis (55.), Kovács B. (86.), Szalay (89.)

Piros lap: Tóth B. (89.), ill. Huszti (41.)